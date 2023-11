La ecotasa se destinará a las zonas maduras y al ciclo del agua de Ibiza

Hace un año, la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol, llegaba a la World Travel Market en modo acto de contrición y, como si entonara un mea culpa ante Lloyd Milen, cónsul británico en Balears que estaba sentado en primera fila, señalaba a Sant Antoni como la Gomorra del turismo de excesos, para desesperación del alcalde de la localidad, del presidente del Consell y de los hoteleros. Este año, la actual presidenta, Marga Prohens aterriza en Londres en «modo positivo», según sus palabras: «Nuestra apuesta es muy clara: turismo, deportes y cultura para crecer en valor». Pues en volumen, dijo, ya vamos sobrados.

Prohens asegura que en su encuentro matutino con los responsables de la Asociación de Agencias de Viajes y Touroperadores de Reino Unido (ABTA), nadie sacó el tema del turismo de excesos: «No se ha tratado. Nuestra estrategia es en positivo. Sabemos que hay externalidades negativas que hay que gestionar, pero con tranquilidad. El conseller de Turismo, Jaume Bauzá, está trabajando en eso sin criminalizar destinos ni nacionalidades ni maneras de hacer turismo». Léanse externalidades negativas como borrachuzos por las calles del West y saltos al vacío desde las terrazas de los hoteles.

En primera fila volvía a estar ayer Lloyd Milen, uno de los impulsores de las medidas para paliar las consecuencias del turismo de exceso. ¿Le parece mal el nuevo enfoque del Govern y que se deje de hablar tan abiertamente de ese asunto? «No veo el problema. Seguimos trabajando mucho con las autoridades sobre ese tipo de turismo. Habrá que ver qué cambios introducen en la nueva legislación al respecto», dijo a este diario. A su juicio, «se ha mejorado, pues ha habido menos incidencias en Sant Antoni». Especialmente, «menos gente precipitada».

Otra cosa a lo que va a dar la vuelta como a un calcetín, afirma Prohens, es al impuesto de turismo sostenible, al menos en qué se invertirá. Si bien hoy habrá noticias sobre inversiones, Prohens adelantó que «a partir de ahora se destinará a mejorar zonas turísticas, así como a proyectos relacionados con el agua, que de manera transparente podrán comprobar tanto los turistas como los residentes». Se trata, afirma la presidenta del Govern, de «un cambio de concepción del impuesto. Ahora sí irá destinado a mejorar el destino, el medio ambiente y el agua». El presidente del Consell, Vicent Marí, aclaró a este periódico que, primordialmente, se destinará la ecotasa a mejorar «las zonas maduras» y «al ciclo del agua» en el caso de Ibiza. Se supone que a no perderla a cubos y a depurarla adecuadamente.

¿Y hará caso a los hoteleros de Ibiza y el dinero que se recaude en la isla, se quedará en ella? Va a ser que no, pero casi. No podrá destinarse a las Pitiusas todo lo que recauden porque es «un impuesto finalista», pero Prohens asegura que se notará el cambio: «Tendremos en cuenta las peticiones no sólo que lleguen desde las islas, sino también de los ayuntamientos que se han visto ninguneados durante demasiado tiempo», es decir, durante el Govern del PSOE. En ese sentido, previamente dijo que el actual Ejecutivo mantiene «una única línea de actuación con el resto de las Administraciones de la Comunitat; eso es una gran diferencia respecto a otros años». Los de Francina Armengol.

Viajar cuando menos calor hace

En el encuentro con ABTA se habló de cambio climático y de la necesaria «descarbonización», a lo que Prohens respondió que, si bien está de acuerdo, «debe ser un proceso justo, pues las islas necesitan un tratamiento diferente al resto del continente».

De esa reunión, en la que estuvo presente Vicent Marí, se tocó el tema de cómo el cambio climático está afectando a la elección de la época para veranear: «La gente quiere ir ahora de vacaciones en los meses menos calurosos. Eso permite que las temporadas se abran en los extremos. Es perfecto para nosotros», asegura el presidente insular.