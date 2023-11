Sobrevivir al apocalipsis zombi de Sant Jordi

«Correr, siempre hay que correr. Quedarse quieto no es una buena opción cuando huyes de los zombis», afirma, con una seguridad aplastante, Diego de la Concepción. Correr es el consejo que da el creador de la experiencia ‘Survival Zombie’ a todos los que esta noche participen en la ‘Nit apocalíptica’ de Sant Jordi, uno de los actos más esperados de la programación de Tots Sants del Ayuntamiento de Sant Josep.

En total, serán más de medio millar, indica De la Concepción, que destaca, además, que algunos de ellos han venido de otros puntos de España a pasar el fin de semana a la isla exclusivamente para participar en la prueba. Un número considerable de personas tratando de evitar que los muertos vivientes les sorban el cerebro, teniendo en cuenta las dimensiones del centro de la localidad. De hecho, la Policía Local colgó ayer en sus redes, con cierto tono de broma, unas indicaciones para que todos, zombis, vecinos y emuladores de Rick Grimes puedan convivir en una noche de terror que comenzará a las nueve. «Respeta las normas de tráfico y, seas zombi o víctima de terror a la huida, compórtate o te daremos pase gratis a la mansión del terror en las dependencias policiales», indica la policía, que añade, destinado a los vecinos: «Precaución extrema, no queremos más sustos que los de los zombis».

Aunque la horda de zombis empezará a buscar cerebros que comer a partir de las nueve de la noche, a las seis de la tarde comenzarán las actividades previas: pintacaras terrorífico y las actuaciones de los djs Rock Me y Nells. Además, a las siete empezarán a llegar los participantes, que no podrán usar más que sus pies para ir buscando las pistas sin que los zombies les atrapen. O sí. Y es que el juego no se acaba cuando los supervivientes se topan con los muertos vivientes. Mueren, es cierto. Ya no pueden optar a la victoria, mantenerse con vida durante seis horas, pero pueden pasarse al otro bando. Es decir, pasar por maquillaje y vestuario y salir a cazar al resto de los participantes que aún continúan buscando pistas por el pueblo. «Y vengarse de los compañeros de equipo que les han dejado solos», bromea De la Concepción.

Transfuguismo zómbico

Esto del transfuguismo zómbico es, de hecho, lo que desean desde el primer momento algunos de los inscritos, explica el creador de esta suerte de pavorosa yincana. Sobre todo los que pasan miedo real. Es algo que suelen hacer las primeras veces que se apuntan al ‘Survival Zombie’, un paso intermedio para, en el futuro, disfrutar con la misma intensidad siendo supervivientes. Lo que buscan los participantes, explica el creador de esta experiencia, que han llevado por toda España, es esa «descarga de adrenalina» o esa «piel de gallina» que se disparan con el miedo.

Los supervivientes tienen una dura tarea por delante. En este sentido, De la Concepción advierte: «Casi todos acabarán cayendo». Y es que así como avance la noche las hordas de muertos vivientes se multiplicarán, complicándoles conseguir las pistas que les servirán para la supervivencia, para la que es clave llevar zapatos cómodos. Y es que, ya sea de pista en pista o a la búsqueda de cerebros frescos, los participantes acabarán haciendo muchos kilómetros por el pueblo de Sant Jordi y sus alrededores. Si alguno imagina a los zombis entre las tumbas del cementerio o saliendo del tenebroso porche de la iglesia, que vaya asumiendo que esas imágenes no se darán. Estos zombis son especialmente respetuosos con el entorno. De la Concepción lanza un mensaje a las decenas de personas que sabe que esta noche se acercarán para ver de cerca el apocalipsis zombi: «Que se animen a participar, de cabeza». Si pueden claro. Porque el experto lanza otra advertencia: pasar la noche huyendo de los zombis o convertido en uno cansa. Mucho. El domingo estarán muertos.