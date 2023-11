Los alumnos de Secundaria de Ibiza y Formentera son los que más repiten de Balears

Los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de Ibiza y Formentera son los que registran el mayor porcentaje de repeticiones de curso de Balears. Así lo pone de manifiesto la última edición del ‘Anuari de l’Educació de les Illes Balears’, editado por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y la Fundació Guillem Cifre de Colonya y presentado recientemente. En el artículo ‘El sistema educatiu de les Illes Balears’, firmado por Rut Garí Ruiz, Marga Vives Barceló, Belén Pascual Barrio y Joan Amer Fernández, se incluyen datos del curso pasado (2022-2023) que muestran que los alumnos de las Pitiusas fueron los que más repitieron de la Comunitat en los tres últimos cursos de esta etapa educativo.

De hecho, sólo se salvan de ser el farolillo rojo los alumnos de primero de Secundaria. El curso pasado, tuvieron que repetir ese nivel el 5,8% de los escolares de los institutos de las Pitiusas, un porcentaje más bajo que el registrado en Mallorca, donde se vieron en esta situación el 7,1% de los alumnos, pero más alto que el de Menorca: 3,1%. Esta isla es, de hecho, la que registra un menor índice de alumnos que tienen que repetir en todos los cursos. Una situación prácticamente antagónica a la de Ibiza y Formentera.

Diferencia con las demás islas

En segundo, la diferencia de los suspendidos en las Pitiusas (7,7%) con los de Mallorca (7,5%) es de apenas dos décimas, pero a partir de entonces, el índice de alumnos que no promocionan de curso en Ibiza y Formentera se aleja del registrado en el resto de las islas. Tercero es el nivel que más escolares tienen que volver a cursar: un 10,5%, una cifra que es casi tres puntos superior a la de Mallorca y más del doble que en Menorca, donde sólo es un 4,1%. En el último curso, el porcentaje de repetidores cae al 8,3% en las Pitiusas, un indicador que es también superior al de las otras dos islas (6,4% y 3,9%).

Aunque no hay cifras más detalladas por islas, en el total de los centros de Secundaria de la Comunitat, los datos del artículo muestran que repiten mucho más los chicos que las chicas, una tónica que se repite en todos los cursos, y los alumnos de los centros públicos que de los concertados y de los privados. Estos últimos no llegan al 2% de alumnos que no promocionan en ninguno de los cursos.

El artículo destaca la evolución de los últimos diez años y cómo se ha ido reduciendo la proporción de escolares que tienen que repetir curso. En todos los niveles esta caída es de, al menos, cuatro puntos. En todos ellos el porcentaje durante el curso 2013-2014 superó el 10%: oscila entre el 11% de repetidores de cuarto de Secundaria y el 13,8% de primero. Estos porcentajes se redujeron de forma considerable durante la pandemia, alcanzando los mínimos durante el ejercicio 2020-2021 (menos de un 4,5% en los cuatro niveles) para ir subiendo en los dos últimos cursos.

Situación en Primaria

La situación de las Pitiusas en Primaria no tiene nada que ver con la de Secundaria. En esta etapa educativa, los alumnos de Ibiza y Formentera se mantienen en el centro. En todos los cambios de ciclo el porcentaje de escolares que tienen que repetir no es ni el más alto de la Comunitat, puesto que ostentan los de Mallorca, ni el más bajo, que corresponde, como siempre, a Menorca.

En segundo, final del primer ciclo de Primaria, repite el 1,4% de los estudiantes, porcentaje apenas una décima por encima de la que registra Menorca, pero casi medio punto por debajo que el indicador de Mallorca. Éste es, de hecho, el final de ciclo de Primaria con mayor porcentaje de repetidores en todas las islas. Es decir, que repiten más niños y niñas a los siete u ocho años que a los diez o a los doce, en los otros finales de ciclo.

Eso sí, se trata de una situación que únicamente se da en los centros públicos y en los concertados. En los privados, no hay repetidores ni en segundo ni en cuarto, únicamente un 0,2% testimonial en sexto, el último año antes de la Secundaria. En el caso de las Pitiusas, apenas hay diferencia entre las repeticiones en cuarto (0,8%) y en sexto (0,7%).

En Primaria, la diferencia de suspensos entre niños y niñas no es tan acusada como en Secundaria. Es cierto que, al igual que ocurre en el instituto, ellos se ven obligados a repetir más que ellas, pero apenas hay unas décimas de diferencia.