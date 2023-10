El grupo Municipal Socialista de Ibiza ha asegurado que el alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, y el regidor de Transporte Público, Ruben Sousa, han mentido a la ciudadanía y a los medios de comunicación al decir que han perdido la subvención europea para la ejecución de los carriles bici de la E10, la calle de Extremadura y la conexión Paseo Marítimo y Jesús, así como el proyecto Eivibicin,g "por errores de tramitación en la pasada legislatura".

"Triguero y Sousa mienten cuando dicen que se ha perdido la subvención por no haber presentado una documentación en junio de 2022", ha reiterado la formación en un comunicado.

El PSOE afirma que el anterior equipo de gobierno cumplió con todos los plazos de presentación de la documentación y de las justificaciones e informes que pedía el Ministerio y acusa a Triguero y Sousa de mentir "deliberadamente".

En concreto, respecto del informe al que se refiere el equipo de gobierno del PP, el equipo de gobierno progresista asegura que envió al Ministerio la información respecto de los contratos menores de las redacciones de los proyectos en el formato requerido, una "documentación válida que justificaba la continuidad de la ejecución del proyecto y que fue validada por el Ministerio".

"En ningún momento el Ministerio notificó al Ayuntamiento de Ibiza ningún incidente respecto al buen funcionamiento de la tramitación de los proyectos que se estaban ejecutando", han explicado desde el PSOE.

Periodo de Transición

En el periodo de transición antes de la toma de posesión de Rafael Triguero, el gobierno saliente explica que pasó a los departamentos que correspondía un informe del estado de las inversiones subvencionadas con fondos Next Gen con las indicaciones de los próximos pasos a seguir con toda la documentación terminada.

Entre estas indicaciones, el actual gobierno tenía que justificar el estado de los proyectos ante el Ministerio (tal y como se hizo al anterior legislatura en junio de 2022 y noviembre de 2022). "Ahora tendrán que explicar si la han enviado o no", según el PSOE, ya que de no haberse enviado, "esta podría ser la verdadera causa de la pérdida de la subvención Next Gen para estos proyectos".

Eivibicing

Desde el grupo municipal socialista han considerado que el gobierno de Triguero "blanquea su mala gestión" y acusa al anterior gobierno de no haber hecho el trabajo porque no quiere ejecutar el proyecto del Eivibicing y "deja perder esta subvención otorgada en el Ayuntamiento de Ibiza, provocando además un gasto municipal por los carriles bici que estaba cubierta por ayudas europeas".

La movilidad sostenible es uno de los retos de la ciudad de Ibiza y por este motivo el gobierno anterior "se esforzó al obtener recursos por este objetivo", ha señalado el PSOE.

"El gobierno progresista de Rafa Ruiz consiguió millones de euros de financiación en proyectos Next Gen,la ejecución de los cuales es responsabilidad del gobierno del Partido Popular. Lo que estamos viendo en las últimas horas indica que Triguero no tiene interés ni en la movilidad sostenible ni en los Next Gen y tendrá que explicar a la ciudadanía por qué motivo renuncia a los fondos que se habían conseguido", concluyen los progresistas.