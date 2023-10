El Consell de Ibiza descarta encargar una auditoría externa sobre posibles casos de explotación sexual de menores tuteladas por la institución porque no es necesario. Un portavoz de la institución ha señalado a este diario que hay «absoluta confianza» con el trabajo de los técnicos del departamento de Menores y, por ello, «no es necesaria ninguna auditoría externa». De hecho, a diferencia del caso de explotación de menores tuteladas en Mallorca, el Consell de Ibiza siempre ha defendido que no ha sucedido lo mismo con las personas residentes en el centro Pare Morey, en sa Coma. No hay constancia de ningún caso de una menor de este centro que haya sido captada por alguna red para prostituirse, según las fuentes consultadas por la institución. Otra cosa es que se haya podido utilizar el centro de menores como «refugio para víctimas de esta práctica». De hecho, esta es una de las funciones del servicio que gestiona el Consell de Ibiza, según la institución.

La diputada ibicenca y presidenta de Vox en Balears, Patricia de las Heras, ha instado esta mañana en el Parlament a la consellera balear de Familia y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, a que «impulse» una auditoría tanto en Ibiza como en Menorca, como la que ha encargado el Consell de Mallorca, para «identificar y llevar ante los tribunales todos y cada uno de los casos de menores tuteladas abusadas sexualmente». «Ibiza y Menorca han quedado totalmente olvidadas», ha advertido la diputada de la ultraderecha, al tiempo que ha destacado que «la explotación de menores no sólo afecta a Mallorca». «Los responsables deben ser identificados y llevados ante la Justicia», ha remarcado. Competencia de los consells insulares En el caso de Ibiza, De las Heras se ha referido al caso de una menor con discapacidad mental que «habría sido víctima de abusos sexuales por parte de dos menores extranjeros no acompañados que podrían haber falseado su edad». También al de dos nigerianas menores que fueron retenidas en un apartamento de Platja d’en Bossa para ser explotadas sexualmente por una red de prostitución. Esto último ocurrió en 2016. Precisamente, estas menores fueron derivadas al centro Pare Morey cuando las fuerzas de Seguridad del Estado desmantelaron la red de explotación sexual y, meses después, a un centro especializado. En su respuesta, Cirer ha puntualizado que uno de los casos relatados por De las Heras se produjo hace unos años y que le constaba que ya fue «investigado por la Guardia Civil y, entonces, se aplicó el protocolo que correspondía». La consellera balear de Familia y Asuntos Sociales ha recordado que el servicio de menores tuteladas es una competencia de los consells insulares. Por ello, Cirer ha dicho que el Govern «respetará las decisiones» que adopte cada consell insular, «velará por el cumplimiento de los protocolos y coordinará las actuaciones entre las instituciones que intervienen en esta difícil problemática». «En Mallorca, el Consell se comprometió a iniciar esta auditoría y la apoyaremos. Lo mismo haremos cuando los demás consells decidan, si lo hacen, llevar adelante esta acción en el ámbito de sus competencias», ha señalado.