Personal del departamento de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de Santa Eulària ha revisado este miércoles por la mañana la estructura del edificio con sótano, planta baja y primer piso en el que este martes por la tarde se originó un incendio que, afortunadamente, no provocó heridos. "Según la inspección realizada, de las ocho viviendas existentes, únicamente una de ellas presenta unos daños en el forjado que recomiendan, por precaución, su apuntalamiento. Mientras este no se produzca, la persona propietaria no podrá volver a su casa para evitar posibles incidentes", indican desde el Consistorio en un comunicado de prensa al respecto.

El resto de vecinos han recibido la comunicación de que ya pueden volver a sus casas. A la persona que no puede entrar en su piso se le ha ofrecido la ayuda del Ayuntamiento de Santa Eulària para alojarse de manera temporal, "pero la ha rechazado, ya que se encuentra en casa de un familiar". Ahora, "la Policía Local está recopilando toda la información posible sobre lo sucedido y las circunstancias en que se produjo el siniestro", añaden desde el Consistorio. De momento, no se tiene constancia de avisos al cuerpo policial, denuncias o instancias por parte de los vecinos por una supuesta actividad de taller ilegal en el sótano o por molestias derivadas de una presunta actividad. "En caso de que se encuentren pruebas o indicios suficientes de la existencia de algún tipo de actuación ilegal, el Ayuntamiento procederá a tomar las medidas oportunas", concluye el escrito. Recopilación de los hechos Un incendio originado en un depósito de vehículos con alrededor de cincuenta motos y situada en el centro de Puig d’en Valls (número 5 de la calle Mar Mediterráneo) sorprendió este martes por la tarde a los vecinos y obligó a movilizar a la Policía Local de Santa Eulària y a los bomberos, que a las 18.55 horas recibieron el aviso del fuego a través del 112. Finalmente, se quemaron cinco motos y unas 30 quedaron afectadas por el humo. La columna de humo, visible desde varios puntos de Vila, llamó la atención a los vecinos del barrio, que formaron corrillos alrededor de la calle del suceso. La Policía cortó el tráfico para que los bomberos intervinieran para sofocar las llamas. A causa de esto, hubo retenciones de tráfico en la zona. El fuego se originó en un almacén en el bajo de una finca en la que hay en la planta superior varias viviendas, aunque en el momento del incendio no había nadie en el interior, según informó el Ayuntamiento de Santa Eulària, que confirmó que no hubo ningún herido. El humo que ascendía de la planta baja del edificio dejó negra la fachada, aunque la densidad fue disminuyendo a medida que los bomberos trabajaban para apagar el fuego. Por el momento, se investigan las causas que pudieron originar las llamas. Al parecer, el incendio podría haberse iniciado al saltar una chispa cuando cortaban con una sierra radial un vehículo, cuyo depósito contenía combustible, según informaron testigos presenciales. Un incendio quema un garaje lleno de motos en Puig d’en Valls