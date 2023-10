La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, exigirá al próximo Gobierno de España que pague una "insularidad digna" para los funcionarios del Estado que trabajan en las Islas Baleares porque "ya es hora". "Les exigiremos esta indemnización", deja claro la presidenta balear, que defiende en el pleno del Parlament la mejora de condiciones económicas de estos profesionales para que apuesten por trabajar de manera permanente en las Islas Baleares. Además, anuncia que su gobierno estudia medidas específicas para rebajar el coste de la vivienda para estos funcionarios.

La portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, ha preguntado a la presidenta sobre este asunto y ha subrayado que, en el caso de la Guardia Civil, faltan 512 agentes para cubrir una plantilla prevista en todo el archipiélago de 2.264 profesionales. Las causas de por qué los guardias civiles prefieren trabajar en la Península, ha dicho, se encuentra en la falta de un sueldo acorde con la carestía de la vida en Baleares, el elevado precio de la vivienda y la inmersión lingüística en los colegios.

El pleno del Parlament ha aprobado hoy por unanimidad una proposición no de ley en este mismo sentido, presentada por el grupo popular, para pedir al próximo Gobierno que incluya una "insularidad digna" en los Presupuestos Generales del Estado para 2024. El texto acordado insta al próximo Gobierno central a que "haga efectiva una insularidad digna para que los funcionarios de la Administración General del Estado puedan recibir una compensación de los gastos derivados de la insularidad, adaptada al coste real de la vida" y que sea "real, justa y efectiva".

Un estudio sobre los costes del funcionariado en Baleares

La propuesta del PP reclama además al próximo Gobierno que haga un estudio económico sobre los costes reales en los que incurren los empleados del sector público estatal que desempeñan sus funciones en Baleares "considerando la insularidad, la doble insularidad y la triple insularidad" para poder actualizar la indemnización por residencia para ajustarla a la realidad y conseguir "la equidad en atractivo del destino, que estimule una total y permanente cobertura de empleados públicos". El Parlament reivindica un complemento de fidelización para los puestos de trabajo de difícil cobertura "dados el factor de insularidad, el coste de la vida y, especialmente, de la vivienda".

La diputada popular, Cristina Gil, ha explicado que "esta medida debe ir en paralelo a la estrategia del Govern de Marga Prohens de captación y fidelización para lograr que Balears se convierta en un destino de servicio atractivo y que estimule la total y permanente cobertura de las plazas de empleados públicos de la Administración del Estado". Gil ha reivindicado que "Balears necesita una insularidad digna, hay que conseguir que los funcionarios del Estado no pierdan poder adquisitivo por el simple hecho de ser destinados a Balears, es necesario aumentar el complemento retributivo de estos trabajadores".

"De lo contrario, se está traduciendo en una clara infradotación de empleados públicos, una mayor carga de trabajo y una peor atención a los ciudadanos", ha añadido Gil. "Hay 8.000 funcionarios cuya indemnización por residencia no se ajusta al actual nivel de vida y eso tiene como consecuencia que las vacantes repercuten en los servicios con falta de seguridad", recuerda. "Nuestra comunidad autónoma debe resultar atractiva en las mismas condiciones que otros territorios que no padecen los perniciosos efectos de la insularidad cuando no es compensada", insiste.