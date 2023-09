Sin espacio para más perros y gatos en Sa Coma

Monty es un perro que reside en el Centro de Recuperación Animal de Sa Coma de Ibiza desde hace nueve años. Los dueños de Troya y Zeus los dejaron en Sa Coma al no poder atenderlos más. Les acompañan Thor, Nene, Rocco y una larga lista de nombres de hasta más de 60 canes que esperan que alguien los adopte mientras viven en jaulas cuya capacidad ha llegado a su tope este mes de septiembre. Y es que todas las semanas llegan nuevos perros, pero no hay adopciones.

El Centro de Recuperación Animal de Sa Coma está todo ocupado y no cuenta con espacio para acoger a más animales a día de hoy. La Fundación de Perros Abandonados de Ibiza ha alertado de que el centro, destinado a la adopción, se está convirtiendo en una “residencia” para mascotas, cuando el objetivo del mismo es que estos animales encuentren una familia y no vivan en jaulas durante años.

Desde la Fundación explican que en sa Coma los perros no están todo el día paseando, sino que “están encerrados en jaulas muchas horas” durante la jornada. Parte de culpa de esta situación, según la fundación, es de la burocracia actual que dificulta que voluntarios se acerquen al centro a sacar a los animales. Para poder pasear a los perros de sa Coma hay que ser voluntario del Ayuntamiento de Ibiza y estar en posesión del carné virtual que lo acredite. En caso de no tener este documento, hay que hacer un registro de entrada en el Consistorio, mediante cita previa, para realizar la solicitud. La licencia para pasear a los que son considerados PPP (Perros Potencialmente Peligrosos) se tramita con posterioridad.

Adopciones y voluntariado

“El 99% de las adopciones surgen del voluntariado”, señalan desde la asociación animalista. Si no hay voluntarios, no hay adopciones y las jaulas no se vacían, insiste la fundación. En la actualidad se está enjaulando a cachorros ya de cierto tamaño con otros, con los que realizan un trabajo de socialización previo ante la falta de espacio, lamentan. Es el caso de Troya y Zeus, dos perros grandes juntos en una jaula pequeña en la que no pueden descargar su energía, ya que son jóvenes y necesitan correr. Ambos están en esta situación por no haber ya espacio en el recinto de jaulas grandes, denuncia en sus redes sociales la Fundación de Perros Abandonados de Ibiza. “Cuando Troya y Zeus salen a pasear tienen tanta energía acumulada que casi te tiran al suelo, hasta que se relajan pasa un buen rato. Pasean muy poco y el voluntariado es mínimo, hay muy pocos voluntarios y los perros casi no salen”, recalca una portavoz de la fundación.

“Para que haya adopciones tiene que haber voluntarios”, afirman desde la asociación, a la vez que señalan que a los extranjeros les es muy complicado acceder al centro con la burocracia actual. "Los voluntarios se enamoran de ellos” en los paseos, de ahí la importancia de facilitar esta colaboración. “Cuando pasas delante de una jaula los perros ladran y nadie los adopta así, por eso son importantes los paseos”, remarcan.

El concejal de Jardines, Playas, Cementerios y Protección Animal del Ayuntamiento de Ibiza, Manu Jiménez, confirma esta situación: “Tenemos el Centro de Protección Animal de Sa Coma al cien por cien de la capacidad. Tenemos el espacio de gatos y de perros al cien por cien”. “Desde el Ayuntamiento de Ibiza vamos a trabajar para mejorar las instalaciones lo antes posible y también estamos mirando cómo agilizar los trámites para potenciar el voluntariado y las adopciones de mascotas”, explica el edil.

El pasado 14 de septiembre, tanto el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, como el concejal Manu Jiménez estuvieron en sa Coma para conocer de primera mano la situación del centro. Ese mismo día, una cuadrilla de obras realizó algunas mejoras en las instalaciones, según la fundación.

Fines de semana sin paseos

Por otra parte, los perros se pasan además todo el fin de semana encerrados, ya que en Ibiza no se realizan salidas los sábados y domingos, algo que la fundación ha reclamado ya al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ibiza. Otra de las peticiones es facilitar la labor de los voluntarios permitiendo que cualquier persona pueda acercarse al centro y, tras rellenar un formulario, pasear a alguno de los canes ese mismo día.

Otra de las quejas de la fundación es que ya no cuentan con un recinto dentro del propio Centro de Recuperación Animal para soltar a los perros, ya que ahora repleto de jaulas. El Ayuntamiento de Ibiza se ha comprometido con la asociación a crear un recinto similar junto a sa Coma, aseguran desde la Fundación de Perros Abandonados de Ibiza.

Algunas medidas que el Ayuntamiento acometerá, según la fundación, será la rebaja de tasas de adopción y el aumento de las jornadas de adopción, ya que actualmente solo se celebra una al año.

Todos los animales del Centro de Recuperación de sa Coma salen con el chip, su pasaporte, las vacunas y esterilizados, recuerdan desde la fundación, que también destaca la ayuda de la Fundación Gossos para esterilizar a los animales y a la Asociación de Animales del Alma (ADA) por su ayuda en las adopciones.

Más de 60 perros abandonados

El Centro de Recuperación Animal de Sa Coma ha registrado hasta el 17 de agosto de este año 61 entradas de perros. Diez de ellos entregados por su propio propietario, según informa el Ayuntamiento de Ibiza.

Siete de estos canes fueron encontrados por un particular y diez recogidos en horario del centro. Además, a 34 los atrapó el lacero. Un total de 16 fueron adoptados y 39 recuperados por su propietario, mientras que dos fallecieron.

En cuanto a los gatos, se registraron 72 entradas. Un total de 23 felinos fueron encontrados por un particular, otros 29 recogidos en horario de centro, 16 capturados por lacero y cuatro entregados a su propietario. Un total de 42 fueron adoptados y tres de ellos recuperados por su dueño. Once felinos fallecieron en el centro.

La Fundación de Perros Abandonados de Ibiza lamenta que en España haya tantos abandonos de mascotas frente a otros países donde ni siquiera existen perreras como Holanda, lugar donde muchos perros de Ibiza ya han encontrado una nueva vida fuera de la isla gracias a esta asociación.