Six Senses Ibiza ha sido reconocido como uno de los mejores hoteles del mundo en la primera edición de The World’s 50 Best Hotels 2023, celebrada este martes en Londres. La lista, realizada por 580 expertos independientes, es la primera incursión de 50 Best en el espacio de los viajes y su primera nueva clasificación global desde el lanzamiento de The World's 50 Best Bars en 2009.

Six Senses Ibiza es uno de los dos hoteles de España y único de Baleares incluido en el ranking inaugural de The World’s 50 Best Hotels, que reconoce un total de 21 hoteles en Europa, 18 en Asia, tres en África, seis en Norteamérica, 1 en África y 1 en Oceanía. La lista pone de relieve las experiencias hoteleras más destacadas de todo el mundo, que darán forma a las aspiraciones de consumidores, viajeros y hoteleros durante los próximos meses.

Inaugurado en julio de 2021 en el municipio de Sant Joan de Labritja, Six Senses Ibiza, que figura en el puesto 49 de la lista, es el primer hotel de Six Senses en España y el primer resort con certificación sostenible BREEAM de Baleares. Cuenta con 116 habitaciones y suites, 19 townhouses y dos mansiones de hasta 10 habitaciones, varios restaurantes, spa y el nuevo centro de longevidad RoseBar, único en su categoría. Se trata de uno de los pocos resorts del archipiélago que permanece abierto hasta diciembre, liderando la apuesta por el turismo de bienestar con un extenso programa wellness que se traduce en actividades deportivas, retiros y programas de cuidado personal a cargo de expertos internacionales que sirven de atractivo adicional para atraer turismo a la isla durante los meses de primavera y otoño. A través de su Fondo de Sostenibilidad, el resort lleva a cabo acciones y presta apoyo a proyectos comprometidos con el cuidado del medio natural y el desarrollo sostenible de la isla mientras trabaja en su propósito de hacer Ibiza atractiva y accesible durante todo el año.

"Hoy es un día importante para la industria de los viajes. Nuestro equipo se enorgullece de que Six Senses Ibiza haya sido reconocido como uno de Los 50 Mejores Hoteles del Mundo, un grupo selecto de establecimientos extraordinarios en la industria hotelera, otorgándole a Ibiza el lugar que merece en el mapa internacional”, ha dicho sobre este reconocimiento Jonathan Leitersdorf, propietario de Six Senses Ibiza.

Cómo funciona la votación de 50 Best

La lista se elabora a partir de los votos de la Academia de The World’s 50 Best Hotels Academy, compuesta por 580 expertos internacionales del sector hotelero y de viajes, con una paridad de género del 50/50. La Academia está dividida en nueve regiones de todo el mundo, cada una dirigida por un presidente. Cada año se renovará un mínimo del 25 por ciento del panel. Todos los votantes, salvo los presidentes de la Academia, permanecen en el anonimato para eliminar la posibilidad de grupos de presión. En el momento de la votación, simplemente se les pide que enumeren por orden de preferencia los siete mejores hoteles en los que se han alojado en los últimos 24 meses. La votación se realiza de forma individual y estrictamente confidencial en un sitio seguro y los resultados permanecen confidenciales hasta después del anuncio de la lista.

La lista de The World’s 50 Best Hotels es propiedad y está desarrollada por William Reed, también organizador de The World’s 50 Best Restaurants, lanzada en 2002; Latin’s America’s 50 Best Restaurants y Asia’s 50 Best Restaurants, ambas lanzadas en 2013; Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants (2022), así como The World’s 50 Best Bars (2009), Asia’s Best Bars (2016) y North America’s 50 Best Bars (2022).