El PSOE de Ibiza ha denunciado esta mañana la "improvisación" del equipo de gobierno de Vila al anunciar ante los medios la puesta en marcha de un centro cultural en el edificio de Sa Peixateria de la Marina, que todavía se está estudiando si es posible implantar y sustituiría al proyecto de mercado de carne y pescado con algunos puestos de restauración que ya estaba adjudicado y en proceso de construcción. Valoró que el proyecto adjudicado "incorporaba una estructura muy necesaria para el barrio como es un mercado" y aventuró que la intención de cambio de proyecto es "por la sencilla razón de que era un proyecto del gobierno progresista o porque no tienen una idea clara de lo que quieren para la ciudad". Recordó que el desistimiento supondrá indemnizar a la empresa adjudicataria con un 6% del valor de la obra pendiente de hacer, una compensación que calculó alrededor de los 120.000 euros.

El concejal socialista, Pep Tur, indicó que la Marina y sa Penya son barrios que han ido perdiendo vecinos, entre otros motivos, "porque son barrios con problemas de movilidad importantes y en los que los vecinos han ido perdiendo servicios para realizar su vida cotidiana dentro del propio barrio". Es por ello que indicó que se consideraba necesaria la recuperación de un mercado en esta zona, teniendo en cuenta que sólo tiene una tienda de comestibles y que el supermercado más cercano, que está en el edificio del Teatro Pereyra, cerrará pronto. "El mercado era la mejor opción para revitalizar el barrio al generar puestos de trabajo, interacción social entre los vecinos y puede generar la atracción de nuevos vecinos", consideró.

Desde su punto de vista, la diferencia de declaraciones de los concejales ante los medios, "unos hablando de un centro cultural, otros de un centro polivalente", es preocupante. "Si entre los concejales no se ponen de acuerdo respecto a unas obras suspendidas, perdiendo dinero de los ciudadanos al tener que indemnizar por decisión suya a la empresa adjudicataria y teniendo que licitar otro proyecto, es una muestra clara de la improvisación del gobierno de Triguero".

Un cambio que atrae visitas, pero no vecinos

Por otra parte señaló la "manipulación de la realidad" que se está haciendo con este tema al defender que ya existe oferta de restauración suficiente en la zona. "Desde el principio dijimos que no se trataba de hacer un mercado de San Miguel con un objetivo básicamente comercial, nosotros queríamos un mercado en el que se vendiera carne, pescado y productos perecederos y que, como pasa en el Mercat Nou, contase con unos pocos puestos de menú de mercado", recordó, "y la única excusa que han puesto para suspender la obra es la restauración. No sé si es que, como están haciendo siempre, sólo han hablado con los comerciantes de la zona y no con los vecinos, como ya hicieron con la suspensión del Acire", aventuró.

Por otra parte señaló que esa oferta de restauración a la que se hace referencia está cerrada la mayor parte del año, dado que "la gran mayoría son establecimientos de temporada que inician su actividad en mayo y cierran en octubre". Por otro lado, indicó que prácticamente todos estos negocios de restauración están más orientados a una clientela turística que a los vecinos de la ciudad.

"Parece que el Partido Popular no quiere atraer vecinos a la Marina, sino que quiere visitantes", afirmó Tur. Se mostró partidario de crear espacios culturales en la ciudad y señaló que el proyecto del anterior equipo de gobierno era aprovechar los bajos del edificio de viviendas de protección oficial (VPO) proyectado en la avenida Isidor Macabich para crear una sala cultural. Por otra parte señaló que en la zona ya existe a pocos minutos de Sa Peixateria el Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE) y que está prevista la puesta en marcha del Museo del Mar en este mismo barrio. Es por ello que consideró que una nueva infraestructura cultural en la zona no era la opción idónea para la zona de la Marina, sa Penya y Dalt Vila.

"Esta infraestructura no generará vida de barrio, sino que atraerá visitas al barrio, que además serán muy puntuales, dado que puede que se acerque un centenar de personas a la inauguración de una exposición o algunos centenares a un concierto, pero vendrán a ese evento y se irán. Deberían estudiar qué volumen de personas atrae en Ibiza un espacio cultural a lo largo del año, antes de decir será un polo de atracción", argumentó Tur.

Dificultades del proyecto

Explicó que existen dificultades técnicas para llevar a cabo la obra prevista en Sa Peixateria, que ya se estaban estudiando por parte del anterior equipo de gobierno. "Apareció una lengua de roca en la calle Anfonso XII que obligaba a modificar el proyecto inicial para encajar la dependencias que se destinarían a las cocinas que iban precisamente en ese punto. Además había unos cables de alta tensión que quedaban por encima del nivel previsto y que había que trabajar para instalarlos", concretó. Indicó que este tipo de modificaciones son habituales cuando se llevan a cabo obras en zonas patrimoniales como es el barrio de la Marina, "pero no imposibilitan el proyecto, sencillamente obligan a hacer un modificado", subrayó.

Añadió que, en todo caso, si el problema del proyecto era la creación de espacios de restauración tras la aparición de la lengua de roca, "la alternativa era muy fácil: no hacer los puestos de restauración y mantener el proyecto de mercado", propuso. En cambio, "se ha optado por una opción que les permite cumplir una promesa electoral como es la creación de un centro cultural, pero en la zona equivocada y de la peo manera que se podía hacer", indicó.