«Una auténtica gozada para los amantes de la cultura ibicenca». De esta manera tan gráfica define el Ayuntamiento de Santa Eulària el programa de las fiestas de Jesús, que se inician este sábado con la ‘funyada de raïm’ ya tradicional y con ‘ballada’ y ‘cantada’. Un atractivo prólogo para unas jornadas que incluyen hasta una fiesta ‘flower power’.

El día 8 de septiembre Jesús celebra la festividad de su patrona, Nuestra Señora de Jesús. Para celebrarlo, este sábado 26 empieza su programa de fiestas y lo hace con una jornada que es «una auténtica gozada» para los amantes de la cultura ibicenca, ya que habrá fonyada de raïm, artesanía, juegos infantiles tradicionales, una ballada popular y una cantada y sonada. La tradición no será el único punto fuerte de unas fiestas que repiten con los food trucks, incluyen su ya tradicional caminata a s’Estanyol para ver el amanecer, tendrán un gran espectáculo en homenaje a la recientemente fallecida Tina Turner y contarán con una gran fiesta auténticamente ‘Flower Power’.

Las fiestas comienzan el sábado con la fonyada de raïm (pisada de la uva). Este acto, único en la isla y que empezará a las 18.30, irá acompañado de una fiesta popular organizada en colaboración con sa Colla de l’Horta y la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular. Al día siguiente, los protagonistas serán los mayores: primero con una ballada de sa Colla de l’Horta en la residencia Colisée para los internos que no pueden disfrutar de los actos de las fiestas y le seguirá una misa solemne y una comida homenaje a los mayores.

El viernes 1 de septiembre siguen las actividades con el trasiego del vino, otro de los actos únicos de estas fiestas. También ese día la actividad de ocio activo Joves al Carrer tendrá en la plaza una de sus citas.

Desde el sábado 2 y hasta el mismo 8 de septiembre volverán los Food Trucks en la plaza, todas las tardes a partir de las 18 horas. Y con los camiones de comida la música y los juegos para los más pequeños. También el sábado 2 tendrá lugar el pregón de las fiestas, con el directivo del Atlético Jesús Rafa Campillo como protagonista. Y un concierto de grandes éxitos con el grupo Esta me la sé.

Siguiendo con las citas ineludibles de las fiestas, el domingo 3 toca madrugar. A las seis de la mañana se iniciará la caminata hasta s’Estanyol para poder ver el amanecer y disfrutar después de actividades acuáticas en la cala.

Para los más pequeños

El lunes 4 habrá una fiesta infantil a partir de las 19 horas y el martes varias actuaciones que precederán al arroz de matanzas solidario que este año recaudará fondos para la asociación Creix.

El miércoles 6 se ha organizado una gran fiesta popular ‘Flower Power’. «En esta ocasión, la discoteca Pacha llevará toda su esencia al escenario de la plaza de la iglesia ya que la sesión de música de los 60 y 70 forma parte de las actividades que realiza con motivo de su 50 aniversario», según una nota remitida por el Ayuntamiento de Santa Eulària.

La víspera de la fiesta habrá una procesión vespertina y un gran Tributo a Tina Turner, la mítica ‘pantera’ que ocupó un lugar de honor el el soul, pop de varias décadas y que dejó canciones como ‘Proud Mary’, ‘The Best’, ‘What’s Love Got To Do With It’ o ‘River Deep-Mountain High’, entre otras.

El día grande de las fiestas traerá la misa, procesión y ‘ball pagès’, exhibición de motos antiguas, un desfile de carros y, por la tarde, juegos infantiles, un concierto de la Banda Municipal y doble sesión de música con formaciones locales: The Metrallas y Thre3vil.

Las fiestas seguirán hasta el día 30, con una caminata a la luna llena, e incluirán el torneo de BTT, actuaciones del Cor des Pla de Jesús, la visita del grupo Los Doniz de Los Realejos (Tenerife) dentro del XXV Festival Folklòric Mare Nostrum o la iniciativa ‘Transitando por la memoria’, una propuesta «poética y sensorial» que tendrá lugar en la zona de ses Torres y para la cual debe realizarse inscripción previa.