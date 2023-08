Adiós a Antonio Lagunilla, poeta, clown, dibujante y alma de Los Corleone

Dudo mucho que haya alguien, en toda la isla, que no se cruzara, al menos una vez en su vida, con Antonio Lagunilla Ferrer. Porque Antonio, que falleció el pasado 24 julio, a los 52 años, se comía la vida. Disfrutaba de ella. Y de la mayoría de los actos culturales de la isla. Allí estaba siempre, con su sonrisa, hablando con conocidos y trabando nuevas relaciones con desconocidos. «Nunca me aburro en la isla», repetía a quienes le preguntaban. «Siempre estoy liado con la prensa, con los eventos que se organizan, estoy en todas partes porque me gusta encontrarme con la gente, me gusta actuar, disfrutar de cada momento», continuaba en una antigua entrevista.

