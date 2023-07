Vox y Partido Popular han leído este mediodía un manifiesto en el Parlament balear en memoria de Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA hace 26 años. Se ha leído en nombre de toda la Cámara balear pese a no tener el apoyo de los partidos de la izquierda. "Hemos seguido el precedente de las anteriores legislaturas, cuando el presidente leía los manifiestos que Vox no firmaba", ha asegurado la portavoz del partido, Idoia Ribas, pese a que esta era una sus críticas constantes durante la pasada legislatura.

En declaraciones posteriores al acto, ha afirmado que la banda terrorista "no ha acabado y sigue en las instituciones públicas" con EH Bildu y ha afirmado que sus votos hicieron presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Así, ha expresado que se debe "aislar" al terrorismo y ha pedido al PSOE que no pacte "nunca jamás" con el partido independentista vasco.

La izquierda solo ha participado en el minuto de silencio celebrado antes de la lectura del manifiesto. Tanto PSIB como Més per Mallorca han defendido que ETA ya no existe y que la banda terrorista se disolvió hace 12 años. La portavoz de los socialistas y vicepresidenta del Parlament, Mercedes Garrido, ha denunciado que Vox no ha querido incluir esta información en el manifiesto y, por tanto, han decidido rechazar la propuesta. Asimismo, ha reivindicado que fue con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Alfredo Pérez Rubalcaba de ministro del Interior, cuando se acabó con la banda terrorista y ha pedido a la derecha que "dejen de utilizar el terrorismo y el dolor de las víctimas para cuestiones electoralistas".

Garrido ha recordado que varias asociaciones de víctimas han pedido reiteradamente a PP y Vox que "dejen de utilizar su dolor para sacar rédito político". En este sentido, ha mostrado su total apoyo a las víctimas y a sus familiares: "Siempre hemos estado a su lado e incluso muchas de ellas formaban parte del PSOE":

Por su parte el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha dejado claro que "asistimos y asistiremos" a todos los actos institucionales de rechazo al terrorismo y apoyo a las víctimas, aunque ha explicado que no van a hacer ningún manifiesto conjunto con Vox: "Creemos que el Parlament no debe entrar en dinámicas partidistas y, sobre todo, en campaña electoral". También ha defendido que el terrorismo "acabó en todo el Estado español" y, por tanto, considera que es el momento de la política para solucionar los conflictos que pueda haber: "Tenemos que estar al lado emocionalmente de las víctimas".