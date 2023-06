Abogados de Ibiza piden que la justicia deje de ser «la gran olvidada»

La falta de medios en la justicia llevó ayer a abogados de toda España a manifestarse en diferentes localidades. «Un retraso en la administración de la justicia supone que los ciudadanos tardan más en obtener una respuesta. Para los abogados, supone que tardamos más en acabar los trabajos y en cobrar, y sobre todo tardamos más en dar una respuesta a nuestros clientes», expresó ayer Eva María Cardona, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Balears, durante la concentración (con alrededor de 20 personas) que tuvo lugar a las 12 horas ante el edificio de los juzgados en Vila.

Esta situación precaria estaría provocando «más nervios» en el sector por la carga de trabajo y problemas para los propios ciudadanos: «Hay gente que igual puede aguantar un poco más, pero pensad en una persona que está pendiente de resolución sobre una deuda que debe pagar o cobrar, o temas de familias en los que se debe dirimir sobre custodias o sobre la ejecución de alimentos porque una madre o un padre no paga una pensión de alimentos...», agregó Cardona, quien señala que «en el ámbito familiar, cuando tienen que hacerse peritajes psicosociales, hay un retraso enorme». También comentó que hay quien está «pendiente de temas penales que no avanzan»: «Pensad como se siente quien está pendiente de saber si lo condenarán o no».

Así, concluyó que hay falta de funcionarios y plantillas estables para atender todos los casos que llegan. De ahí que el motivo de esta protesta simultánea de ayer por todo el país sea «la crítica situación» en la que, aseguran, se encuentra el servicio público de la justicia: «Hay un déficit histórico y estructural de inversión en recursos humanos y materiales, que se ha visto agravado por las huelgas que se suceden desde principios de año» [de letrados de la administración de justicia o ahora de los funcionarios a nivel nacional]. Así lo expresaron en el comunicado de la concentración.

En declaraciones a la prensa, fueron varios los abogados que criticaron que la justicia es «la gran olvidada». En palabras de Eva María Cardona, mientras se ponen muchos medios en otras administraciones o áreas, «la justicia siempre se queda atrás»: «Hay muchos aspectos que mejorar, uno que siempre reiteramos es la justicia gratuita. Hay que mejorar las condiciones de los compañeros que asisten a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. La justicia es seguramente el área donde menos se invierte. Siempre estamos igual, vemos que pasan gobiernos, que pasa el tiempo, pero que la justicia continúa igual», lamentó.

Es por ello que los concentrados desplegaron ayer una pancarta en la que se podía leer «Justicia para el turno de oficio» y «La justicia es una cuestión de Estado». Cardona recordó que mejorar todos estos aspectos es clave para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía: «Instamos a los poderes públicos que pongan los medios necesarios para una justicia moderna, eficaz y que sea más rápida y, por tanto, más justa».

Sobre las huelgas y la falta de personal, Cardona indicó que «la tramitación de todos los asuntos que están ahora en los juzgados se ralentiza», aunque matizó que Ibiza no es de los territorios más castigados en este sentido, más bien al contrario: «Aquí, en Ibiza, a pesar de todo somos un lugar privilegiado y tal vez no lo hemos sufrido tanto gracias a la profesionalidad de todos los operadores jurídicos, pero a nivel nacional ha sido muy importante el retraso en las tramitaciones. Esto quiere decir que hay mucha gente que espera una respuesta de la justicia. Hablamos de temas tan importantes como cobrar deudas y temas de familia. Aunque Ibiza en esto es un lugar privilegiado». En todo caso, la abogada destacó que es un problema grave a nivel nacional y balear. Sí lamenta, por otro lado, que es muy difícil mantener plantillas estables en la isla y en general en todo el archipiélago: «Que vengan funcionarios es complicado, tenemos el problema de la insularidad y de la vivienda. ¿Cómo se soluciona? No lo sé, seguramente con más medios, lo que significa poner más recursos, más dinero». Cardona llamó a «cubrir las necesidades específicas y particularidades de las islas, por ejemplo en el turno de oficio e incluso en los edificios de juzgados»: «Que se acabe este mismo edificio, por ejemplo», dijo ante los juzgados de Ibiza.

Turno de oficio: «Cobramos poco, tarde y mal»

Una de las concentradas en Vila fue Lara Fernández (colegiada 6141), abogada particular y de oficio: «Somos los más maltratados. Hacemos un trabajo fundamental y no podemos desatender a la gente que no tiene recursos y que se merece la misma justicia que los que sí que los tienen», señaló. Habló sobre todo de mejoras necesarias para los abogados de oficio: «En el turno de oficio en Ibiza, como dependemos del Ministerio de Justicia, estamos cobrando poco, tarde y mal, prácticamente un tercio menos que en otros territorios como Madrid», donde las competencias en Justicia están transferidas a la comunidad. «En Ibiza cobramos unos 150 euros por estar de guardia y después cobramos por cada procedimiento que nos dan. Si son unas diligencias previas, unos 300 euros y, si es un juicio rápido, unos 250. En Madrid se cobran 380 por diligencias previas y 350 por juicio rápido. Es una diferencia importante». De hecho, Fernández recuerda que conseguir oficina para un despacho propio es tan complicado como encontrar una vivienda asequible: «Los alquileres de los despachos son igual de caros que los de las viviendas». Con todo, confirma que la inestabilidad de plantillas «genera una sensación de vulnerabilidad para el colectivo de los letrados». Como ejemplo, señala que hay procedimientos en diligencias previas que tardan cinco o seis años en resolverse: «Cuando pasa ese tiempo, la gente ya ni se acuerda».

El servicio de información estadística del Consejo General del Poder Judicial, en un informe sobre los efectos de la huelga que mantuvieron los Letrados de Administración de Justicia entre el 23 de enero y el 28 de marzo de este año, estima que, únicamente en los tres primeros meses del año, «dejaron de celebrarse en las islas un 16% de los juicios que estaban señalados, mientras que, siempre según estas estimaciones, los asuntos repartidos pendientes de ser aceptados -en relación a los previstos- habrían crecido en Balears un 33% en el mismo periodo».

Las reivindicaciones de abogados de oficio, con salarios menores que en otros territorios, protagonizan la protesta

Los letrados esperan que las movilizaciones de ayer desemboquen en un Pacto de Estado que permita «avanzar hacia la justicia moderna, ágil, eficiente y de calidad que merecen la ciudadanía y el Estado de Derecho». En el manifiesto de la concentración, la abogacía lamentó lo que llama «inacción de la administración pública» ante este «deterioro inasumible» y reprochó al Ministerio «que ni siquiera intente negociar con los funcionarios en huelga una posible salida al conflicto».

Otro abogado de oficio, Vicent Ferrer, lamentó que se encuentran «con los problemas endémicos de la justicia: falta de medios materiales y personales. Faltan más dotaciones económicas y de trabajadores». Además, confirma que los salarios en el turno de oficio, «que es un trabajo muy sacrificado, llevan años congelados». «Faltan funcionarios. A los que hay no les falta voluntad, pero no tienen tiempo ni medios para poder desarrollar bien su trabajo. Están muy limitados», añadió, en la misma línea, Juan Antonio Marí, otro abogado que acudió a la concentración.

«Todo lo que es civil está teniendo un retraso brutal», recalcó Marí. «Hay voluntad por parte de los funcionarios de los juzgados, pero no están haciendo caso a sus reivindicaciones, que son justas. Llevan años con el salario congelado y van asumiendo mucho más trabajo», criticó este abogado.