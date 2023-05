Los hoteleros piden un observatorio para saber si hay saturación en la isla

Los hoteleros están dispuestos a abrir el melón de la saturación turística que padece Ibiza, pero reclaman que se haga «con datos y no con impresiones personales». Así lo explicó ayer Alicia Reina, presidenta de la Asociación Española de Directores de Hoteles (AEDH) en el Gran Debate Hotelero que organizó el Grupo Vía en el hotel Vibra Algarb, en Platja d’en Bossa.

Para lograr saber si la isla está saturada, Reina reclamó la creación de un Observatorio del Turismo que se dedique, entre otras cosas, a esta tarea: «Necesitamos analizar cuál es la capacidad de acogida de Ibiza como destino turístico. El problema es que no tenemos datos, vamos a ciegas», explicó Reina en su intervención, «cuando nos encontramos un atasco de tráfico tenemos una sensación de agobio, pero no deja de ser una sensación. Necesitamos datos objetivos».

Tampoco rehuyeron plantear este tema los otros ponentes de esa mesa redonda que representaban al sector hotelero: Silvia Álvarez, directora corporativa del grupo Vibra Hotels y Vicente Torres, subdirector general de Invisa Hoteles. Torres señaló: «Debemos reflexionar sobre el peligro que tenemos de morir de éxito. Tenemos un territorio limitado y no podemos crecer más. Debemos pensar en el futuro a largo plazo». En la mesa estaba también el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa.

A los hoteleros les preocupa la masificación, pero, para hablar de este tema, marcaron una línea roja al principio del debate: que no se le llame ‘masificación’. Esa palabra es anatema. Tabú. «Es un término inadecuado, peyorativo, que demoniza el turismo y se usa contra el sector», señaló Torres, quien prefiere otra expresión: «Es mejor hablar de ‘desequilibrio entre oferta y demanda’». Una expresión que gustó a Reina: «No es masificación, sino desequilibrio».

Las causas del problema

Por tanto, dejamos a un lado la palabra tan fea, ‘masificación’, y nos centramos en el ‘desequilibrio’. ¿Quién es el responsable de esta situación? La respuesta, tanto de los hoteleros como del Consell, es unívoca: en ningún caso la oferta reglada, sino la ilegal. «Ibiza tiene 100.000 plazas turísticas en funcionamiento y otras 10.000 en stand-by. En los últimos años, no hemos crecido en plazas turísticas regladas. El problema está claro», señaló Juan Miguel Costa: «En verano la isla triplica la población residente en invierno. Las cuentas son fáciles».

«Lo que provoca el problema es el intrusismo. La gente que juega a ser hotelero, pero sin cumplir con las normas», completó Alicia Reina. «El pirateo que campa a sus anchas es el que crea un problema grave».

En la otra mesa redonda de la jornada de debates, pese a que el tema del intrusismo no estaba encima de la mesa, también apareció a petición de Raúl Benito, jefe de operaciones (COO) de Palladium Hotel Group, quien advirtió: «Cuidado con la oferta no reglada, porque aquí todos deberíamos jugar con las mismas reglas».

Un problema difícil de atajar, como admitió, con cierta impotencia, el director insular de Turismo: «Se han puesto sanciones, ha aumentado el número de inspectores», pero todo parece seguir igual. ¿Cuál es la solución? Costa lo tiene claro, como no se cansan de repetir los portavoces del Consell de Ibiza: «Debemos tener herramientas que nos permitan cerrar los pisos turísticos», y denunció la existencia de «mafias que tienen 30 y 40 pisos que alquilan en zonas residenciales».

A vueltas con la vivienda

Otro tema sobre el que se trató en el Gran Debate Hotelero fue el de la falta de vivienda y, aunque en ningún caso se debatió sobre cómo lograr que baje el precio de los pisos -tampoco era el lugar, ya que eso es materia de un debate político y no empresarial-, sí que se trató del impacto que tiene este problema en el sector hotelero.

De todas las aportaciones, la más original fue la de Marc Rahola, CEO de OD Hotels, que abrió el foco del debate y señaló que el problema de la vivienda no sólo se traduce en dificultad para completar las plantillas de los hoteles, sino que tiene una repercusión social más profunda: «Si no hay personal sanitario, si no jhay jueces, si no hay maestros… si no tienes estos servicios cubiertos, Ibiza se empobrece no solo como destino sino también como sociedad». Es decir, ser un destino turístico modélico también comporta tener unas prestaciones sanitarias de calidad.

«Los recursos humanos se han ido a otros sectores», admitió Alicia Reina, quien propuso un reto a los hoteleros: «De la misma manera que hemos decidido seguir enamorando a los viajeros, a nuestros clientes, tenemos que volver a enamorar a los profesionales del sector. Hay que atraer a los mejores». Un objetivo que solo podrá lograrse, a su juicio, «mejorando e invirtiendo en la formación».

Raúl Benito añadió otra idea al debate sobre la captación de personal: «Ya que en el turismo toca trabajar festivos y fines de semana, una idea para atraer a gente de otros sectores es acabar con el turno partido».