Los realizadores de Ibiza Javier Riera y Miguel Vingut: «Con que ‘Soc maricó’ ayude a una sola persona el objetivo está cumplido»

El actor Miguel Vingut llevaba tiempo pensando en hacer «un musical LGTBI que hablara del proceso de salir del armario» y en 2021 compartió la idea con el realizador, músico y productor Javier Riera, que también tenía esa misma inquietud y enseguida apoyó la moción. Así se plantó la semilla del cortometraje que ambos dirigen, ‘Soc maricó’, que se estrenó el pasado 22 de abril en el Cine Regio de Sant Antoni, en la gala de clausura de Ibicine.

Riera sólo necesitó dos días para escribir esta «dramedia musical», protagonizada por un joven de 16 años, Félix, que trata de reunir el valor para confesar a su familia que es homosexual. «Cuando leí el guion me sentí totalmente identificado con este personaje, era yo», comenta Vingut después de admitir que a él todavía le cuesta decir en voz alta que es gay «a pesar de ser un tema que está a la orden del día».

Los directores y productores ejecutivos de ‘Soc maricó’ eran conscientes de que se enfrentaban a una empresa complicada que iba a requerir de un presupuesto importante si querían darle un acabado «profesional». «Nunca antes habíamos hecho un musical y queríamos jugar mucho con recursos nuevos para nosotros como los planos secuencia y el cambio de luces en mitad de un plano», explica Riera.

Producto local

Desde el principio, tuvieron muy claro que querían hacer un producto de calidad 100% made in Ibiza. Riera y Vingut están convencidos de que en la isla hay talento técnico, artístico y creativo de sobra y que «se pueden hacer cosas profesionales a la altura de lo que se ve en la Península». Como señala el músico y cineasta, «el único hándicap con respecto a lugares como Madrid o Barcelona es la falta de inversores», pero en este caso los realizadores fueron afortunados y lograron reunir el dinero necesario.

«‘Soc maricó’ es, hasta el momento, la producción más costosa de Jara Studio».

A la búsqueda de financiación para el proyecto, se presentaron a una convocatoria de ayudas de IB3, que en 2022 les confirmó que lo coproduciría junto a Jara Studio. Además, el Consell de Ibiza decidió patrocinar el corto, que apoyaron también empresas privadas y todos los consistorios de la isla, bien con recursos económicos, materiales o cediendo espacios, Can Ventosa en el caso del Ayuntamiento de Ibiza. «Si no fuera por el respaldo institucional y privado este proyecto no hubiera sido posible», señala Javier Riera antes de asegurar que «‘Soc maricó’ es, hasta el momento, la producción más costosa de Jara Studio».

El cortometraje, que dura doce minutos y está rodado en catalán, se grabó el 14, 15 y 16 de febrero en un hotel de la bahía de Portmany y en Can Ventosa. Fueron «tres días intensos y largos» en los que trabajaron 25 técnicos y cuatro actores. A excepción del ayudante de dirección, Carlos Padilla, que es de Madrid, el resto del equipo es de Ibiza, incluidos los intérpretes: el propio Vingut, Carol Brest, Borja Tous y Daniel Planells. Es este joven bailarín de 17 años quien da vida a Félix. Sin experiencia en cine, a Riera y Vingut les convenció en el casting por su profesionalidad y su entrega. «Tuvimos que hacer 44 tomas del primer plano secuencia del corto, que dura cuatro minutos, y Daniel Riera mantuvo la misma intensidad y la misma actitud de principio a fin», comentan con admiración los realizadores.

Título controvertido

El contundente título del corto, idea de Javier Riera, no estuvo exento de controversia. «Lo primero que nos preguntaron en IB3 es por qué le habíamos puesto ese nombre», cuenta el cineasta. Sus argumentos convencieron a la televisión balear: «Hacer uso de la palabra ‘maricón’ es una manera de reivindicar y dignificar este adjetivo quitándole el significado peyorativo que le dan las personas intransigentes». Vingut explica que a pesar de la contundencia del título, este corto LGTBI está tratado «con mucha suavidad y cariño». Además, a excepción de la mención a Eurovisión, ‘Soc maricó’ «no cae en los tópicos relacionados con el colectivo».

Aunque el argumento gira en torno «a todo lo que se le viene a la cabeza al protagonista antes de dar el primer paso para aceptar su orientación sexual», la historia que vive Félix se puede a extrapolar a la de cualquiera que se tiene que enfrentar a una decisión crucial. «Todos somos capaces de todo en nuestra mente, pero luego hay que enfrentarse a la vida real», comentan los directores adelantando por donde van los tiros de este musical que mezcla drama y comedia.

Javier Riera es el responsable de la letra y la música de las tres canciones que componen la banda sonora, en la que ha intervenido también Joan Barbé como productor musical y con un solo de guitarra. Estos temas, explica el realizador, «son parte fundamental del guion», ya que retratan el estado emocional de Félix, representan su diálogo interno y la parte imaginada. El primero suena a «pop con reminiscencias ochenteras», el segundo «es rock duro», y el tercero «es muy épico». Cuenta Riera como anécdota que para grabar el plano secuencia con el tema más punk tuvo que tocar él mismo la batería en directo, aunque es un instrumento que no domina. Tantas ganas le puso él y el protagonista a la escena que «todo el equipo se vino arriba». Al cineasta le dejó tan buen sabor de boca la experiencia que está pensando en estudiar en serio para algún día ser batería, además de cantante, guitarrista y bajista.

"El corto se proyectará en el Casal d'Igualtat el 15 de junio con motivo del Ibiza Gay Pride'

Si el rodaje lo hicieron en tres días, la posproducción les llevó unas cuantas semanas más. El corto estuvo listo cuatro días antes de su estreno en el Cine Regio. Los directores quedaron muy satisfechos con la reacción del público que asistió a la gala de clausura del festival Ibicine. «Me gustó mucho ver cómo empatizaba la gente con los personajes del corto», apunta Vingut, que interpreta al hermano del protagonista. Brest se pone en la piel de la madre de Félix y Tous, en la del padre, que es el personaje que «simboliza a la sociedad más reaccionaria».

Entre las funciones del arte está la de mover conciencias y eso es lo que pretenden, ante todo, los creadores de ‘Soc maricó’, que se dan por satisfechos y «por pagados» si con su corto consiguen hacer reflexionar a alguien. «Con que el corto ayude a una persona en su vida ya está el objetivo conseguido», subrayan ambos.

Los directores ya tienen una fecha cerrada para una nueva proyección de ‘Soc maricó’, el 15 de junio a las 20.30 horas en el Casal d’Igualtat de Vila con motivo del Ibiza Gay Pride. También está previsto que se haga un pase en la Mostra de Curtmetratges Festes de Sant Bartomeu.

La intención de los creadores de ‘Soc maricó’ es contactar con distribuidoras para mover el corto por festivales durante un año y medio para luego emitirlo en IB3. El Consell también está pensando en emplearlo en colegios e institutos como herramienta educativa. La idea, señala Vingut, «es que ‘Soc maricó’ tenga mucho recorrido local y balear».