Un ‘Gran Hermano’ de cine en Ibiza

Esta semana, por obra y gracia de Ibicine y la Escuela de Cine de Ibiza (ECI), Can Tomeu, en el barrio de Can Escandell, se ha convertido en una versión creativa y cinéfila de «la casa de ‘Gran Hermano’» en la que conviven, aprenden y comparten experiencias «23 intérpretes y realizadores emergentes» llegados de diferentes rincones de la Península y Balears.

La iniciativa la coordinan los actores y directores Fernando Soto y Mikel Bustamante, que fueron compañeros en la popular serie ‘La casa de papel’ y que ya han impartido juntos otros dos cursos sobre la materia en Madrid. El Campus de Cine de Ibiza, que acoge la casa de colonias del Ayuntamiento de Eivissa, incorpora una novedad con respecto a los talleres previos, es el primero de «formato inmersivo», es decir, con convivencia de los participantes las 24 horas del día durante toda la semana que dura el taller, del 17 al 23 de abril.

Fueron estos dos reconocidos intérpretes los que propusieron el proyecto, primero a la responsable de ECI, Bárbara Hermosilla, y luego a la directora del festival ibicenco, Helher Escribano. «A Mikel y yo, que ya habíamos participado en Ibicine, nos apetecía experimentar juntos y yo quería volver a trabajar con Bárbara, que en 2021 me invitó a hacer un taller intensivo de interpretación en su escuela. Así que decidimos ofrecerles esta propuesta como una actividad paralela del certamen y tanto Bárbara como Helher se han implicado al 100%», explica Soto.

La idea de este campus inmersivo es que sus participantes «no sólo se sientan intérpretes sino que también se conviertan en generadores de historias», a las que darán vida estos días «delante y detrás de las cámaras». «En este oficio, para aprender hay que rodar y practicar», remarca Soto. Con ese objetivo, antes de que comenzara el campus, los inscritos tuvieron que enviar un texto relatando alguna anécdota personal en la que podían incluir elementos ficticios y algún giro en la trama. Es con estas historias con las que llevan trabajando desde que comenzó la actividad el lunes. En los dos primeros días lo que han hecho es poner en común estos relatos, mezclarlos y añadir nuevas ideas para ir perfilando historias «que sean factibles para rodar». De esta labor han surgido cuatro guiones, que son todavía un borrador y que se convertirán en cuatro cortometrajes, que rodarán los últimos días del campus, que se clausura el domingo. «Divididos en grupos, estamos creando cuatro historias que tocan diferentes temáticas, una de ellas trata de amor y desamor; otra es un thriller con una muerte inesperada; la tercera, un drama familiar que empieza a tomar tintes cómicos; y la última, que comienza con una fiesta sorpresa que se lía, es de acción», detalla Bustamante.

Bárbara Hermosilla, presente durante la segunda jornada del taller, destaca el ambiente de camaradería que se ha creado en poco tiempo y las sinergias que nacen de la convivencia.

Los participantes están disfrutando como «niños» de la experiencia, que unos califican como «el ‘Gran Hermano’ de Eivissa» y otras comparan como «un campamento de verano». Es el caso de Alazne Astorga, una joven vasca de 25 años que ya trabaja profesionalmente como actriz. Se enteró de la celebración del primer Campus de Cine de Ibiza curioseando en las redes sociales de Mikel Bustamente y no dudó en apuntarse. «Vivo con un pie en Madrid y otro en Bilbao y necesitaba evadirme y tener estímulos nuevos rodeada de gente diferente. Me atrajo también el hecho de que se celebrara en Eivissa, la idea de que fuera como un campamento y que te permitiera no sólo interpretar sino también poder crear, algo que pocas veces se da en los talleres», señala. Aunque apenas han transcurrido dos días del comienzo del campus para hacer valoraciones definitivas, Astorga está feliz con la decisión que tomó al inscribirse: «Hay gente muy maja, muy buen rollo y la creatividad se nos contagia».

«Una convivencia de creación»

Algo muy parecido opina Uri Garín Eizaguirre, un cómico y actor de San Sebastián que está viviendo temporalmente en Madrid. Lo que le animó a apuntarse a este proyecto, del que se enteró a través de Fernando Soto, con el que hizo un curso, es el hecho de que se celebrara en Eivissa y que planteara «una convivencia de creación, algo que no se suele dar en los talleres que se imparten en Madrid o en Barcelona». De estas dos ciudades, de Bilbao, de Zaragoza y de Mallorca son buena parte de los intérpretes que están en Can Tomeu.

También hay gente residente en Eivissa, como Zoa Aviño. Estudió Arte Dramático durante años, pero se dedica profesionalmente a las terapias naturales. «Me ha quedado la espinita clavada de ser actriz, aunque he seguido formándome, haciendo obras teatrales y performances e impartiendo clases de teatro a niños. Ahora tengo un proyecto en mente relacionado con el audiovisual y quiero volver a los orígenes, a lo que amo», responde cuando se le pregunta por los motivos que le han llevado a matricularse en esta actividad. Se enteró de la existencia del campus por casualidad hace apenas una semana, en una sesión de cortos programada por Ibicine. La experiencia, asegura, está siendo muy buena: «Es como jugar cuando éramos niños, compartiendo e intercambiando ideas y dejando a un lado los egos».

En Eivissa vive también, «desde hace ocho años», Fede Jara, que empezó a formarse como actor con Bárbara Hermosilla, «antes incluso de que creara la Escuela de Cine de Ibiza». Trabaja como asistente de una familia inglesa, aunque le queda tiempo para actuar. Ha participado en un musical y en varios cortos, entre ellos el de ‘Desde la mar’, de Enrico Bárbaro Jr, que se llevó los premios del Jurado y del Público en la Mostra de Curtmetratges Festes de Sant Bartomeu del año pasado. Además, escribe, otra de sus grandes aficiones. De hecho, el relato que escribió para presentar en el primer Campus de Cine de Ibiza es una adaptación de un libro que ha publicado, ‘Amar en kilómetros’. Para este joven uruguayo la experiencia en Can Tomeu está siendo «increíble»: «Se aprende mucho viendo actuar y aportar ideas a los compañeros. Además Fernando Soto y Mikel Bustamante son una maravilla».