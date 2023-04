Vecinos y trabajadores de Ibiza: «Si no limpian ses Feixes, seguirá habiendo incendios»

El incendio de ayer en la zona de ses Feixes des Prat de Vila no pilló por sorpresa a algunos vecinos y trabajadores de la zona, quienes, en conversación con este diario, criticaron su mal estado debido a los asentamientos que hay, en los que viven personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y debido también a la suciedad que se acumula entre la vegetación.

«Hemos visto el fuego hacia las 12 y hemos llamado enseguida al 112, aunque no nos han atendido y sólo se escuchaba una música», relatan José y Rosa, un matrimonio que vive en un edificio de la calle Joan Castelló Guasch, cerca de donde han ocurrido los hechos, y en el que algún que otro vecino iba saliendo a su balcón para observar cómo avanzaban los trabajos de extinción de los bomberos. Poco después del inicio de las llamas, José y Rosa han comenzado a ver vehículos de «bomberos, de policía, helicópteros y mucho movimiento», explican justo al salir de su portal un rato después. Ambos no tardan en mostrar su malestar por el estado de ses Feixes: «Zona protegida, zona de ratas», resume un José indignado. «Además, hay okupas que tienen ahí sus tiendas montadas y es un peligro tanto para ellos como para los que vivimos por aquí», añade. «Todo esto no se limpia y no puede ser, ya sean terrenos privados o no. Hay que cuidarlo», apunta, en la misma línea, Rosa.

Muy cerca de un coche de la Policía Local de Ibiza, delante de una de las entradas al parking de es Pratet, se encuentra Juan Ramón Torres, responsable de un almacén de este punto: «Los vecinos ya saben que, si no cada año, cada dos o tres años aquí se pega fuego. Y el último incendio fue mucho más grave. En aquella ocasión incluso hubo que avisar a los vecinos». Mientras habla con este diario señala los asentamientos que se ven perfectamente desde el aparcamiento de es Pratet y añade: «Si te fijas está lleno de tiendas de campaña y detrás hay todavía más». Preguntado por la falta de limpieza, Torres se muestra tajante: «No es que esté sucio, es que esto es un montón de mierda».

Debido al continúo movimiento de personas por estos terrenos, este trabajador cuenta que él ya ha tomado medidas y señala el cartel de la alarma y la cámara de seguridad que se pueden ver en el exterior del almacén del que se encarga.

Un empleado de una tienda de esta zona de Vila, Toni, se queja, minutos antes de hablar con este periódico, de que no puede abrir una puerta con el mando para sacar un coche del garaje de un edificio, hasta que un compañero le informa de que no hay luz. De hecho, algún que otro semáforo de los alrededores del incendio tampoco funciona, y es que en un momento dado ha sido necesario cortar la luz porque las llamas han alcanzado cableado eléctrico. De todos modos, se desconoce el número de personas y negocios afectados por esta incidencia.

Toni se ha percatado del incendio en plena faena: «Estábamos trabajando y de repente nos hemos dado cuenta de que salía mucho humo, de que había muchas llamas». Como el resto de entrevistados a pie de calle, hace hincapié en el mal estado de ses Feixes: «Pensamos que debe ser por alguno de los asentamientos que hay por aquí. Hay más de la cuenta. Se trata, básicamente, de un problema de limpieza». Además, este empleado insiste en que es un problema que viene de largo: «No descubro nada nuevo, es lo de siempre. Si no limpian, continuarán pasando estas cosas. Hace un par de años ya tuvimos un susto muy grande y este año volvemos al ruedo». Insiste en que «esto está muy sucio y seco» y que no hay ningún control del continúo movimiento de personas en ses Feixes: «Cualquier día tendremos otro disgusto».

«He encontrado de todo»

El jefe del Parque Insular de Bomberos, Miguel Sevilla, señala que hay una gran cantidad de asentamientos: «También hay muchas sendas, por lo que se nota el trasiego de gente. En el momento del incendio no había nadie, aunque han aparecido dos chicos que estaban intentando ayudar y que se ve que estaban viviendo en algún punto de esta zona». Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

«He encontrado de todo por allí, está muy abandonado y se nota que hay mucho movimiento de personas», añade Sevilla tras una jornada de mucho trabajo. En este sentido, alerta de que, si no se controla o limita el movimiento en ses Feixes, «cualquiera que haga una actividad que genere una chispa o un fuego o que pueda calentar algo, pueden pasar cosas». «También había muchos escombros y mucha suciedad», añade el jefe del servicio de bomberos.

Hasta el lugar de los hechos también se desplazó personal de Bienestar Social del Ayuntamiento. Al mediodía había tres de ellos se encontraban en el parking de es Pratet junto con agentes de la Policía Nacional por si su colaboración era necesaria en algún momento, incluyendo la hipotética necesidad de atender a quienes frecuentan los asentamientos.

El incendio se originó muy cerca del parking de pago de es Pratet y los trabajadores enseguida se pusieron en contacto con el 112, tal y como informó in situ Daniel Roldán, uno de estos trabajadores, y que vio cómo empezaba el fuego cerca de las 12 horas. Para que los bomberos pudieran acceder a ses Feixes desde el aparcamiento de es Pratet, hubo que retirar alambres de la valla y algunas piedras. Además, se colocaron extintores de este parking muy cerca de la zona en la que los bomberos se habían instalado con sus camiones, por si en algún momento los requerían.