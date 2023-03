El Club Nàutic Sant Antoni ha presentado este lunes su programa conmemorativo con motivo del 50 aniversario de la entidad, que se inicia el próximo 31 de marzo, precisamente medio siglo después de la jornada en que se creó la institución por parte de los 140 socios fundadores, según informa el club en una nota. Ese día, a partir de las 20 horas, dará comienzo un acto institucional en el que participarán las principales autoridades de la isla y al que están invitados todos los socios y los ibicencos en general.

En este acto de presentación, celebrado este lunes por la mañana en el salón social, han intervenido la vicepresidenta del Club Nàutic Sant Antoni, Paquita Ribas, y la nueva gerente, Diana Loro.

Ribas y Loro han coincidido en señalar que el programa festivo, que se prolongará durante un mes, con música en vivo, teatro, monólogos, proyecciones documentales, conferencias, entre otras actividades, donde intervendrán artistas de la isla y de fuera, "está concebido para que lo disfruten todos los ibicencos, demostrando así que Es Nàutic sigue siendo un club sin barreras, abierto a toda la sociedad", señala el club en un comunicado. A lo largo de todo este año de aniversario se celebrarán otros eventos, de los que se irá informando más adelante.

‘Los Hormigo, una saga de artistas’

Los espectáculos programados por Es Nàutic para esta primera fase tendrán lugar en dos grandes carpas que ya han comenzado a instalarse en el pantalán central del Club.

La primera albergará una exposición monumental titulada ‘Los Hormigo, una saga de artistas’, en la que se podrán ver piezas de tres generaciones de esta familia, como las grandes esculturas de madera de Antonio Hormigo Escandell (1933-2019), piezas de fundición en bronce del artista Pedro Juan Hormigo (1971) y tallas del artesano que inició esta estirpe de artistas, Antonio Hormigo Josefa (1900-1986), junto con trabajos artísticos de otros familiares.

La muestra se inaugurará en el transcurso del acto institucional del 31 de marzo, con la presencia de esta familia, y se mantendrá expuesta hasta el 29 de abril, pudiéndose visitar de martes a domingo, de 17 a 20 horas, y también sábado y domingo, de 11 a 14. Además, permanecerá abierta durante los espectáculos que se desarrollen en la otra carpa.

La exposición se realiza gracias a la colaboración de la familia Hormigo, con el apoyo del Consell de Ibiza y los ayuntamientos de Sant Antoni y Sant Josep.

Espectáculos, música y conferencias

En la segunda carpa se instalará un amplio escenario, dotado de un potente equipo de iluminación y sonido, y también un bar. Albergará los numerosos eventos y espectáculos que se han preparado para celebrar este aniversario. Entre ellos destaca la presencia de monologuistas y grupos teatrales como el manchego Joaquín Reyes, el mallorquín Agustín 'El Casta', Es Ninja des Cubells, el Grup de Teatre des Cubells o Pageses Emprenyades.

La música en vivo, asimismo, cobrará gran protagonismo, con conciertos los viernes, fiestas temáticas los sábados y tardeos musicales los domingos, entre otras propuestas, como la Festa Pagesa, el Guateque des Nàutic, la Festa Jove o una Rock Party. Algunos de estos eventos permitirán recibir a los participantes de la XXXV Ruta de la Sal, que llegarán al puerto de Sant Antoni en plena Semana Santa.

Entre los grupos invitados figuran Joven Dolores, los gallegos The Bo Derek’s, Muriel Grossman Quartet, Aires Formenterencs, Swingin Tonic, Paco Fernández, Pizza 4 Brkfst + Norberto Rodríguez, Canallas del Guateke, Chris Lee & The Mojo Stand, Simple Rock, Eribertho Cruz Collazo, la Banda Municipal de Sant Antoni de Portmany bajo la dirección de Frank Cogollos, The New Young Polaks, Simple Rock y Soul Doctor, y también se contará con la animación musical de varios dj’s. La Asociación Retro, asimismo, ha colaborado en la organización de parte de este programa.

El público también podrá disfrutar del impresionante espectáculo de flamenco contemporáneo con música y danza que ofrece el grupo catalán Los Aurora, y del montaje ‘Una nit de tempesta’, obra del artista Albert Oliva, que conjuga sobre el escenario música, danza, pintura y poesía.

Las conferencias correrán a cargo del profesor e historiador Marià Torres, el arqueólogo Marcus Heinrich Hermanns y el conocido navegante Álex Pella, y el cineasta especializado en documentales José Luis Mir ofrecerá una sesión doble sobre la Guerra Civil en la isla. También tendrá lugar una mesa redonda sobre el pasado, presente y futuro del Club.

Campeonato de Arroz a Banda Creativo

Una de las jornadas más especiales del programa tendrá lugar el domingo 23 de abril, con la celebración de un Campeonato de Arroz a Banda Creativo, en el que pueden participar grupos de toda la isla y que organizará el mismo equipo que puso en marcha el popular y multitudinario Concurso Mundial d’Arròs de Matances.

La carpa, asimismo, albergará múltiples actividades para los más pequeños, como el concurso ‘Eivissapiens Setmana del Mar’ o las jornadas ‘Un dia a la mar’.

“Todas las actividades serán gratuitas y abiertas al público hasta completar aforo, ya que queremos que toda Ibiza se acerque al Club Nàutic Sant Antoni. Tanto aquellos que ya nos conocen y saben que siempre hemos sido un club abierto a toda la sociedad, como quienes nunca han venido aquí, dándonos así la oportunidad de demostrarlo. Por esta razón, hemos organizado un programa de actos muy variado, con eventos para jóvenes, adultos, gente mayor y fiestas temáticas de todo tipo”, ha explicado la vicepresidenta, Paquita Ribas.

Diana Loro, por su parte, ha recordado que “Es Nàutic es una entidad sin ánimo de lucro, que reinvierte todos sus ingresos en fomentar el deporte náutico y en proyectos educativos como la Setmana del Mar, que traen a la bahía a escolares de toda la isla. Nuestro club siempre ha trabajado por acercar el mar a las personas y abrirse a la sociedad que nos rodea. Ahora nos gustaría que toda Ibiza acudiera a disfrutar este aniversario con nosotros”, ha apostillado la gerente del Club.

Un club creado en 1973 por pescadores y aficionados al mar

El Club Nàutic Sant Antoni se fundó en el transcurso de una asamblea celebrada el 31 de marzo de 1973, en la que participaron 140 personas, consideradas los socios fundadores de la entidad. Entre ellas había numerosos pescadores y aficionados al mar, que se veían obligados a fondear sus embarcaciones en mitad de la bahía, al no disponer de un amarre seguro en el puerto, recuerda el club en la nota.

En aquella reunión se nombró como primer presidente de la Entidad al empresario José Roselló, hermano de Vicente Roselló, quien ejerció como secretario y desarrolló la mayor parte de la labor previa a la constitución del Club.

Así nació una sociedad sin patrimonio, sin instalaciones y sin ni tan siquiera un local social, pero con unas finalidades muy concretas: dotar a Sant Antoni de unas instalaciones para el amarre de embarcaciones deportivas y fomentar las actividades y deportes náuticos en la bahía, explica el CNSA.

La primera transformación del puerto de Sant Antoni se había producido en los años cincuenta, con la construcción del dique de abrigo que aún se mantiene. A finales de 1973, al amparo de este espigón, se inicia la construcción de los primeros pantalanes del club y posteriormente se fueron construyendo los restantes hasta finalizar el proyecto.

Primer edificio que ejerció como sede social

El primer edificio que ejerció como sede social de la entidad fue una caseta desmontable que hacía las funciones de oficinas y acogía las reuniones de la Junta Directiva. Desde esta pequeña instalación se gestionó Es Nàutic durante 16 años.

En 1984 se produce el relevo en la presidencia de la entidad, que pasa a presidir Bartolomé Juan Cardona, hasta que, en 1988, le cede el testigo a José Tur Torres, actual presidente. En 1991 se construye la primera sede social, un paso muy importante para la entidad ya que por fin se disponía de un punto de reunión para los socios y amigos del Club.

"La filosofía y objetivos del Club no han cambiado desde sus orígenes: mejorar las instalaciones y trabajar para inculcar a jóvenes y mayores la pasión por el mar", aseguran desde el Club Nàutic de Sant Antoni.

A finales del año 2006 se renueva la concesión administrativa hasta el año 2036 y, posteriormente, se recibe autorización para la remodelación de las instalaciones, proyecto que se culmina en 2013, con la inauguración de los nuevos pantalanes, sede social y restaurante del club. La última fase de este proceso integral de renovación concluyó en 2017, con la apertura del nuevo edificio del Área Deportiva.

Nuevos retos

Actualmente el club afronta nuevos retos, señalan desde el CNSA, como la ampliación de sus instalaciones, con el objetivo de responder a la alta demanda existente de plazas para deportistas de vela y piragüismo e incrementar las actividades formativas, sociales y educativas. Con ese objetivo se adquirió el año pasado una estructura inacabada en sa Punta des Molí, muy cerca de la playa de es Pouet, que permitirá incrementar las actividades y los beneficiarios de las mismas.