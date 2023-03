Ana Lledó, presidenta de la asociación de vecinos de Ses Feixes, Talamanca e Illa Plana: «Tenemos vertidos de fecales de manera permanente»

Ana Lledó (Madrid, 1967), es la presidenta de la asociación de vecinos de ses Feixes, Talamanca e Illa Plana. Esta trabajadora del Grupo Palladium preside la asociación desde el año 2020 y ha convertido la defensa de ses Feixes en una militancia personal. Reside en el corazón del humedal y está convencida de que, más pronto que tarde, este espacio degradado volverá a convertirse «en un vergel».

Descríbame la situación actual de ses Feixes.

Se ha hecho mucho trabajo y en eso los vecinos estamos súper agradecidos. Se han sumado las tres administraciones [Consell Insular y ayuntamientos de Ibiza y Santa Eulària], y ya se ha hecho toda la poda de cañas y se han drenado las acequias. Santa Eulària ha hecho una gran limpieza en las torrenteras, pero ha surgido otro problema: nos llega agua que antes no nos venía y, claro, no hay salidas al mar para el agua. El humedal ahora está inundado casi todo el año.

¿Y qué arreglo tiene?

Jordi Salewski [concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibiza] nos dijo que estaban estudiando nuevas salidas al mar porque las antiguas están taponadas. El técnico de Santa Eulària nos ha dicho que hay una salida por la zona del hotel Nobu que puede ser recuperable. Se trabaja en ello.

Otro de los caballos de batalla de la asociación es el arreglo definitivo del camino de ses Feixes.

El camino pertenece a Vila. Se puede acceder desde enfrente del centro de salud o desde detrás del Hostal Talamanca, dibuja una curva y termina en el hotel Nobu. Tiene un kilómetro y medio de largo. Nos han dicho desde Vila que el presupuesto para arreglarlo es de 110.000 euros, se ha sacado a concurso y lo hará Hermanos Parrot, pero no nos han dicho cuándo [en el momento de la entrevista, el pasado jueves, aún no se conocía que Vila anunció el viernes que los trabajos de acondicionamiento del camino comenzarán este lunes]. Los vecinos tenemos los coches destrozados. El camino está intransitable, no pasa ni el correo, ni el butano ni nadie.

Hasta ahora se ha arreglado el camino con grava...

Siempre se ha arreglado con arena de cantera y eso es polvo, es súper deslizante. Cuando cayeron las primeras gotas entramos en pánico porque te puedes caer a las acequias y cuando llueve vuelven a salir los baches. Ahora se arreglará con un material que se usa en los caminos de Doñana, unas resinas absorbentes que dejan filtrar y drenan. Tendrán que rebajar el camino y luego ir metiendo esta resina para que quede dura y se compacte.

Que se use este material es un triunfo de los vecinos.

Pero no sabemos cuándo se hará porque Vila no nos da plazos, no nos dicen nada, si nos cortan el camino, por qué tramos van a empezar...

¿En qué situación está el Plan Especial de ses Feixes? Tras la firma, las administraciones hablaron de una inversión inicial de 310.000 euros.

Esa cantidad se ha gastado en el primer plan de limpieza. Hay otros 150.000 euros para la restauración de los portales de feixa y elementos de patrimonio, que se subvencionan al 90%, con una ayuda máxima de 40.000 euros por vecino. Pero hasta que no se arregle el camino no se pueden restaurar los portales. Mi portal lo he arreglado tres veces con cal, pero a la que llueve, y con la arena de cantera del camino, está marrón de nuevo. Es lo que le decía al Consell, que hasta que no se arregle el camino, invertir en embellecimiento es absurdo.

Comentaba que los vecinos reclaman un calendario de actuaciones.

Exacto, un plan de actuaciones y fechas. El otro día, el Ayuntamiento de Santa Eulària nos dijo que seguirán con la limpieza de canales y restaurarán los muros del camino que lleva al campo de fútbol de Jesús. Mariano Juan [vicepresidente del Consell] nos ha dicho que por dinero no será, que hay fondos para ses Feixes. La recuperación de ses Feixes ya es una realidad. Son 20 años en los que no se ha hecho nada, pero lo hemos peleado, hemos llevado denuncias hasta Europa y al Ministerio de Transición Ecológica, y finalmente el cambio empieza a ser una realidad.

En ses Feixes perviven las infraviviendas. Hasta ahora, solo se ha demolido una. ¿Suponen un gran problema para los vecinos?

El problema es que los okupas que hay ahora están robando. Con los okupas de antes nunca tuvimos problemas. Hasta que no derriben esas ruinas vamos a seguir teniendo ese problema, porque salen unos y se meten otros.

El procedimiento administrativo es complicado, ya que estas viviendas están en una propiedad privada y sin autorización es complicado actuar.

Exacto. Por lo que nos ha dicho el Ayuntamiento de Ibiza, se les ha hecho el requerimiento a los propietarios de que tienen que echar a los okupas y derribar las infraviviendas y, si no lo hacen, lo haría el Ayuntamiento de manera subsidiaria y le pasarían luego la factura a esos propietarios. Pero todavía no se ha hecho nada ni nos han dicho nada.

¿Hay poca colaboración de los propietarios?

En la reunión que hicimos esta semana no se presentó ninguno de ellos. Yo hablo con los okupas y les pido que limpien sus fincas, que esto parece ca na Putxa. La acumulación de residuos es tremenda, hay coches, motos, carritos, neveras... El otro día le pregunté a un okupa si la propietaria venía por aquí y me dijeron que la habían visto una vez en tres años. Los propietarios se desentienden. Tienen que derribar las infraviviendas. Desde que hicieron el observatorio de aves cada fin de semana vienen ornitólogos, porque es una maravilla lo que tenemos aquí, y la primera infravivienda la tienen ahí, a la vista.

¿Cómo les afecta el retraso de las obras de la depuradora?

Es lo más importante. Cuando haya una estación de bombeo que nos dé un caudal de agua depurada para dar flujo a ses Feixes, todo cambiará. Hasta que no tengamos una depuradora en condiciones, esto será el pez que se muerde la cola.

¿Cómo está la situación de los vertidos de fecales?

Ha ido a peor. Yo estoy convencida de que vienen provocados por el tanque de tormentas que construyeron en la avenida 8 d’Agost. A raíz de esa obra tenemos vertidos de fecales permanentemente. La depuradora no da para más. Lo que vierte, lo vierte contaminado. El otro día me llamó una vecina que tenía el terreno inundado con fecales y no sabes cómo olía eso. Es muy duro vivir con esto.

¿Siempre ha sido así?

Se ha acrecentado. Y luego están las infraviviendas que no tienen pozo negro, ni fosa séptica ni nada, y lo tiran todo a la acequia. Por eso pedimos acometidas para saneamiento, pero Vila ya nos dijo que esa zona es rústico protegido y que allí no harán canalizaciones. En mi casa tengo la suerte de que he instalado unas depuradoras ecológicas, pero donde no hay saneamiento habría que poner alguna depuración.

A finales del año pasado, tanto Vila como Santa Eulària realizaron la limpieza anual de su parte de ses Feixes. ¿Es suficiente?

Las cañas crecen muy deprisa y las acequias... ya están tapadas, no hay flujo El agua no corre en ses Feixes, no hay salida al mar. Y desde que limpiaron las torrenteras las acequias están llenísimas, por eso estamos preocupados. Hemos avisado a Medio Ambiente para que abran un paso de agua por donde puedan porque nos vamos a inundar. Todo cambiaría si llegara agua dulce de la depuradora, entonces se limpiarían los sedimentos. Lo único que se hacía hasta ahora era el desbroce de cañas, no el drenado de la acequias, esto es la primera vez que se hace.

Ya es un avance.

Sí, y estamos muy contentos.

La sensación es que se hacen cosas, pero que esto se mueve muy lento, ¿no?

Es lo que nos dicen, que los plazos administrativos van así, que por mucha voluntad política que tengan, los plazos van lentos. Nos lo dijo Mónica Madrid [concejala de Medio Ambiente de Santa Eulària] y Salewski. Se han ido haciendo cosas, pero nos faltan las tres básicas: el arreglo del camino, acabar con las infraviviendas y lograr una salida al mar de las acequias.

¿Lo que sucede en ses Feixes condiciona a todo el barrio?

Me lo dicen todos los vecinos: lo que pasa en ses Feixes nos afecta a todos. Talamanca es megasensible, en la bahía fondean centenares de barcos. El año pasado se tuvo que cerrar la playa por un vertido de un barco. Tenemos la contaminación que nos viene por mar y los fecales que nos vienen por ses Feixes. La zona de Santa Eulària todavía es recuperable para la agricultura, pero el humedal central es irrecuperable porque se ha salinizado completamente.

Un estudio del GEN-GOB indicaba que el 40% de la posidonia de la bahía de Talamanca estaba muerta.

¿Pero cómo no va a estarlo? Yo no veo ningún barco de Medio Ambiente controlando si han fondeado sobre la posidonia o no. No hay ningún control.

¿Tienen alguna novedad sobre el proyecto de fondeos ecológicos?

La sensación es que eso es el camarote de los hermanos Marx porque hay tantas administraciones que es imposible aclararse. Jordi Salewski me confirmó que ahora que las competencias de Costas se traspasan al Govern, a lo mejor todo será más fácil. Desde que estoy en la asociación de vecinos que se habla de las boyas y no hay manera. Está bloqueado.

¿Qué le comentan los vecinos y empresarios?

Las principales quejas son por los vertidos de fecales y malos olores. En la curva entre el hostal y la pizzeria huele mal, debe haber unos pozos negros. También hay quejas por las montañas de posidonia que se crean en verano. En invierno hay que conservarla, pero de mayo a octubre se debería retirar.

Este último año se ha producido un auge de la construcción en Jesús. ¿De qué manera se está notando en Talamanca? ¿Notan los vecinos un aumento del tráfico rodado?

Sí, porque por ses Feixes los vehículos atajan camino y van deprisa, y por eso estamos pidiendo al Ayuntamiento de Santa Eulària que el camino que sale del centro de salud y atraviesa ses Feixes hacia Jesús sea solo de uso vecinal. Nos quitaron mucho tráfico cuando pusieron unos pivotes en la calle de atrás de Pacha. Por allí había muchísimos robos y encontramos cajas fuertes en las acequias, porque como es una zona oscura y es una vía de escape muy fácil, después de robar tiraban las cosas allí. Desde que han puesto los pivotes, se ha reducido el tráfico. Si arreglan el camino de ses Feixes, deben limitar el tráfico porque se convertirá en una vía para escapar de los controles de alcoholemia. Y sí, han empezado a pasar muchos camiones de obra y lo que queremos es reducir el tránsito, aunque Santa Eulària nos ha dicho que no es posible porque es un camino público. Es lo que estamos peleando ahora, que haya una especie de control de acceso, solo para vecinos y suministros, aunque lo veo complicado.

¿Todo cambiará cuando esté terminada la depuradora?

Esto será un vergel. Me dijeron que se inauguraría en el primer trimestre de 2023, y ahora ya se habla de 2025. Puse una denuncia a Europa y me contestaron desde Burselas que tenía razón. España está pagando una multa por este tema. Y mientras, se sigue construyendo y no hay depuración. Hay nuevas promociones. En Jesús se construye sin parar, ahora está el nuevo hospital que nos quieren meter, pero no tenemos resuelta la depuración. ¿En serio se quiere construir todo esto si no hay depuradora?