El conseller balear de Movilidad y Vivienda, el ibicenco Josep Marí Ribas, ha asegurado este martes en el pleno del Parlament balear que los proyectos de construcción de las VPO previstas en el solar de la comisaría de Ibiza y en Ca n'Escandell "avanzarán en la medida que se puedan avanzar los trámites" con otras administraciones. Esa fue la respuesta que ha dado a la consellera del grupo popular, Tania Marí, que se ha interesado en la sesión por ambas promociones de vivienda pública. La diputada le ha recordado que en octubre ya le preguntó por el inicio de las obras y que el conseller le contestó que a comienzos de año ya se habrían iniciado.

La respuesta de Josep Marí no se ha hecho esperar: “Creo que el cinismo y la hipocresía del Partido Popular en materia de vivienda no tiene límites”. Tras recordar a la diputada popular que “su partido no ha hecho nada de nada en materia de vivienda en Ibiza, nada de nada”, ha tirando de ironía: “Bueno sí, han hecho una cosa, su partido ha votado en contra de la cesión de un terreno para construir 60 viviendas más en el centro de Ibiza”. El conseller ha añadido que el Govern balear “avanza en la línea de construir viviendas, tanto en Ca n'Escandell como en el solar de la comisaria de policía, y así lo haremos”.

En su segunda intervención, Tania Marí le ha espetado: “Señor conseller, el cinismo es suyo, yo le hablaré de Ibiza con la cabeza bien alta. Quien se esconde es usted con su ineficacia de gestión en este Govern. Tres años después de la firma del protocolo de Ca n'Escandell con incontables fotos de políticos socialistas seguimos sin una sola vivienda construida”.

Tania Marí ha añadido que “lo mismo pasa en el solar de comisaria para la construcción de 120 viviendas, cuatro años después de la firma del protocolo que, por cierto, ha caducado”. La diputada del PP ha señalado al respecto que incluso el gobierno de [Pedro] Sánchez “le responsabiliza a usted del fracaso y prefiere negociar directamente con Vicent Marí”.

Prórroga del protocolo

El conseller de Vivienda ha admitido que “efectivamente ese protocolo ha terminado y yo he gestionado la prórroga de ese protocolo y está enviada al Consell y al Ayuntamiento de Ibiza, al Govern balear y el Gobierno de Madrid, que están de acuerd. Pero el Consell de Ibiza aún no ha contestado ni a un mail ni a las llamadas ni ha hecho ninguna gestión para que este protocolo salga adelante", ha criticado, para terminar su intervención afirmando: “Si el Consell [de Ibiza] quiere colaborar tendrá espacio para colaborar con una propuesta de vivienda pública, como habría tenido que hacer desde el primer día”.

Tania Marí ha asegurado que Josep Marí "es el conseller de Vivienda que no hace vivienda y que deja perder las que están proyectadas" y le ha acusado de no acompañar a los ibicencos en la demanda de tener una buena sanidad pública, en relación a sus declaraciones de ayer lunes tras el Consell de Govern en las que defendió la cobertura sanitaria en Ibiza aunque reconoció que que «sería bueno más estabilidad» de los médicos. El conseller le ha contestado asegurando que en Ibiza, "están muy preocupados con la declaración como investigado del presidente" del Consell Insular, Vicent Marí, en el caso de 'La vida Islados'.