La consellera balear de Salud, Patricia Gómez, ha defendido esta mañana en el Parlament balear que los pacientes oncológicos de Ibiza y Formentera reciben «la misma atención que se presta en el hospital de Son Espases», en Palma. En respuesta a una pregunta de la diputada del PP Tania Marí sobre la situación de los sanitarios y pacientes oncológicos pitiusos, la consellera también ha negado que en Can Misses sólo haya un oncólogo puesto que desde Mallorca se desplazan «excelentes profesionales, tanto en atención clínica como en investigación», a Ibiza para atender a los pacientes pitiusos. «Hay que reconocer su trabajo y profesionalidad», ha remarcado Gómez, al tiempo que ha agradecido el trabajo de todos los sanitarios, que «se dejan la piel para atender con excelencia a los pacientes oncológicos», en especial al doctor Carlos Rodríguez, que el pasado verano asumió la coordinación de esta área «en una situación que reconocemos como difícil».

Para concluir su primera intervención, la consellera de Sanidad ha destacado que las consultas de primera visita, al igual que las revisiones, «se han incrementado de manera notable». «Quiero decir que, en ningún caso, como manifiesta el PP, hay desatención. No se puede banalizar este tema y no es de recibo que por un puñado de votos se alarme a la sociedad como está haciendo el PP», ha subrayado Gómez

La réplica de la diputada ibicenca

En su réplica, la diputada ibicenca del PP ha contestado que quien «banaliza» es la consellera al «ningunear a los ibicencos». «No necesitamos su gratitud, sino oncólogos, traumatólogos, anestesistas y cardiólogos, además de muchos otros especialistas», ha dicho Marí, para agregar acto seguido: «Hoy no puede negar que los pacientes están peor atendidos ni defender que la sanidad pública funciona. No lo puede hacer porque los pacientes y sanitarios denuncian a diario las carencias de su gestión».

Protesta en Ibiza este viernes

En este sentido, Marí ha recordado que el viernes se ha convocado «una protesta» en Ibiza por la falta de especialistas a la que se ha sumado el Sindicato Médico. «Escuchen las propuestas de los sanitarios y del PP, dejen de lado los intereses partidistas y declaren Ibiza zona de difícil cobertura para parar la fuga de médicos», ha remarcado.

Asimismo, Marí, ha cuestionado «cómo puede ser que el Govern más comprometido de la historia sólo disponga de un oncólogo en Ibiza en vez de cinco». «Un médico no puede atender todas las etapas de la enfermedad ni tratar a todos los pacientes oncológicos. Hay pacientes con mamografías y ecografías de 2022 que aún no tienen los resultados. Esto no va de política sino de salvar vidas», ha concluido.

Para cerrar el debate, la consellera de Salud ha calificado de «intolerable» que el PP critique a los oncólogos que se desplazan desde Son Espases apara atender a los pacientes de Ibiza y Formentera. «Revise lo que acaba de decir. De momento, hay muchos más oncólogos que en 2015 [cuando gobernaba el PP]. Afortunadamente, en esta legislatura no ha gobernado el PP, que votó en contra de la ley de presupuestos de 2023 en la que, a propuesta del Govern, las áreas de Ibiza, Formentera y Menorca han sido declaradas de difícil cobertura».