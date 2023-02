Can Misses necesita al menos 33 especialistas para completar su plantilla

El portavoz del PP en el Parlament, el ibicenco Antoni Costa, advirtió ayer que la sanidad pública en Balears está «contra las cuerdas» y aproximándose a una «situación dramática», especialmente en las Pitiusas. Costa se pronunció de este modo en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament de hoy en el que, precisamente, en el debate de las preguntas de control al Govern, el propio Costa preguntará a Francina Armengol sobre esta cuestión. Otros diputados preguntarán a la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, sobre la situación de los pacientes oncológicos de Ibiza y Formentera o sobre la atención hospitalaria a pacientes de larga estancia.

El portavoz popular alertó de que Balears tiene los peores indicadores en materia sanitaria de toda España. En concreto, aseguró que las islas tienen «la peor ratio de médicos, las mayores listas de espera y una situación dramática en Atención Primaria por falta de médicos». Costa añadió que en Formentera no hay médicos internistas y que algunos pacientes de esta isla están esperando hasta 19 horas para ser atendidos en Ibiza. «Si esto no es preocupante, que Armengol y Gómez vayan a decírselo a los usuarios de Ibiza y Formentera», apuntó Costa antes de reiterar la peticiónde declarar las Pitiusas zonas de difícil cobertura sanitaria para paliar la situación.

El portavoz del Govern balear y conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, por su parte, defendió una semana más la política en materia sanitaria de Balears, calificándola como «muy buena» y resaltando «los acuerdos firmes con los profesionales sanitarios de todas las islas». Negueruela se pronunció así este lunes, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que defendió que el Ejecutivo ha llevado a cabo «una buena política sanitaria» todos estos años «tal y como se ha demostrado durante la gestión de la pandemia».

En este sentido, el portavoz del Govern y conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, apuntó que «todos los ciudadanos de Balears deberían de estar orgullosos de su sanidad pública». Asimismo, valoró «el acuerdo firmado recientemente por el Govern que, actualmente, se está cerrando, para poner en marcha una serie de medidas con el fin de garantizar una mejor formación y retribución para todos los profesionales de las islas». «Mientras en otras comunidades autónomas, como en Madrid, tenían a los profesionales sanitarios saliendo a las calles y con huelgas en marcha, en Balears se ha firmado un acuerdo en firme para todo el personal sanitario de las islas», concluyó.

El Hospital Can Misses necesita más de una treintena de especialistas para completar su plantilla, según se desprende de los datos ofrecidos ayer por la gerencia del Área de Salud pitiusa y la dirección médica del centro. «Es una foto de la situación actual, una situación que hay que matizar», indicaron antes de apuntar que durante esta misma semana está prevista la incorporación de seis especialistas recién contratados, entre ellos un anestesista para sustituir al jefe de servicio que se ha marchado, una cardióloga que sustituirá a la que se va a Andalucía y una reumatóloga. Además, insistieron en que las carencias en algunos servicios, como Anestesia, Radiología, Cardiología y Oncología se están cubriendo o se cubrirá la falta de médicos con las visitas de facultativos de otros hospitales públicos de Mallorca o con la contratación de empresas externas.

La situación de Oncología es por todos más que conocida, de la plantilla de cinco únicamente están cubiertas dos plazas, aunque una de las especialistas se encuentra ahora mismo de baja. Hasta que la plantilla no esté completa, oncólogos de Son Espases se desplazan varios días a la semana a Ibiza, donde atienden pacientes a doble jornada, una situación que las asociaciones de afectados de cáncer han denunciado en varias ocasiones.

Anestesia es, sin duda, el servicio con más carencias. Únicamente cuenta con siete especialistas para las 24 plazas a las que se amplió la plantilla el año pasado, cuando tenía 18. Se trata de un problema casi endémico que ya obligó hace un tiempo a la gerencia a contar con el apoyo de anestesistas de Son Espases y, más tarde, a contratar a empresas externas. El contrato con éstas establece un importe máximo, explican desde la dirección del hospital, que detalla que de esta forma se paga en función de las necesidades y, en el caso de que se contrate a algún anestesista, no hay que modificar el contrato. Este es, prácticamente, el mismo plan que se aplica a Radiología, donde únicamente están cubiertas cinco de las diez plazas, una carencia que es, también, histórica. En este caso, el contrato con las empresas externas, además de un máximo, está modulado en función del tipo de prueba, si es fin de semana o en jornadas nocturnas. Desde Can Misses señalan que sin estos acuerdos para Anestesia no hubiera sido posible aumentar la actividad quirúrgica el año pasado «un 4,11%» .

Cardiología y Traumatología

Dos de los cinco cardiólogos del Hospital Can Misses habían solicitado un concurso de traslados a Andalucía, aunque finalmente sólo se marcha, mañana, una de ellas. Eso sí, uno ya ha comunicado que pedirá una reducción de jornada, por lo que faltarán un cardiólogo y medio. Para compensar la falta de profesionales en el servicio, además de contar con visitas regulares de especialistas de Mallorca, la UCI descargará el servicio encargándose de las ecocardiografías, técnica en la que son un servicio referente en España.

En Traumatología faltan dos especialistas de los doce con los que debería contar el servicio, de estar completo. Eso sí, dos están de baja. Además, una de ellas ha comunicado que deja la sanidad pública para dedicarse en exclusiva a la privada. En Medicina Interna se aumentó la plantilla para poder encargarse de los enfermos de Oncología ingresados. La plantilla está completa, pero hay un profesional de baja y varias reducciones de jornada, por lo que Can Misses busca contratar, al menos, a uno.

Reumatología está completo, con tres especialistas. Tampoco cuentan con plazas vacantes Oftalmología y Otorrinolaringología, con cinco especialistas cada uno, así como Digestivo, que cuentan con seis médicos, y Nefrología, también con seis tras el aumento de la plantilla el año pasado. En Neurología, destacan, no sólo la plantilla está completa sino que, además, se ha podido contratar a un profesional para cubrir una baja. Algunos servicios no tienen plazas vacantes, pero sí cuentan con personal de baja o con reducciones de jornada, por lo que, aunque en teoría no faltan especialistas, en la práctica sí. Es lo que ocurre en Ginecología y Obstetricia, donde hay trece plazas y trece médicos contratados, pero las reducciones de jornada suponen un especialista y medio menos. Además, el jefe de este servicio reclamó la semana pasada ampliar la plantilla a 17.

En Neumología están cubiertas las cinco plazas de especialistas (una más que hace dos años), aunque dos están de baja. Para compensar esta situación, destacan desde la gerencia, se contrató a un internista para ocuparse de los pacientes que se encuentran en planta.

Los incrementos de plantilla son el principal motivo por el que algunos servicios, como Urología o Cirugía Maxilofacial, no están completos. En ambos servicios hay una vacante, la del especialista que se añadió a la plantilla orgánica que es de cuatro especialistas en Maxilofacial y de seis en Urología.

La mejor situación es, sin duda, la que se vive en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que está supradotada. Sobre el papel, debería tener nueve intensivistas, pero cuenta con diez, uno más. «Este caso sería el deseable para los demás servicios», reconocen desde la gerencia, que destaca que se da este caso porque la unidad de intensivos ha ido asumiendo algunas técnicas y servicios de los que tradicionalmente se ocupaban otros departamentos.

La situación de Urgencias, una de las más comentadas por el Sindicato Médico de Balears, es un tanto misteriosa. La plantilla es de 28 y, en principio, está completa. Sin embargo, la merman las reducciones de jornada y que hay mayores de 55 años que no hacen guardias. Esto, a su vez, se compensa con los médicos de otros servicios que piden hacer guardias en Urgencias.

Entre las nuevas contrataciones, matizan desde Can Misses, se cuentan también la de un bioquímico clínico para Análisis Clínicos y dos microbiólogos que podrían incorporarse en breve. Después del verano seguramente se sumará una radióloga: «Una facultativa del Área de Salud que ha hecho esta especialidad y que se ha interesado por incorporarse tras el verano», detallan.

