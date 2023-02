Los familiares de los residentes de Colisée Ibiza piden «más celeridad y menos burocracia»

Buenas palabras, buena actitud, pero las buenas acciones llegan muy lentamente. Los familiares de las personas internas en Sa Residència Colisée salieron ayer con una sensación agridulce de la nueva reunión con los representantes de la empresa, a la que asistieron el director de calidad de Colisée, la coordinadora asistencial y la nueva directora del centro.

En este encuentro, desde la empresa se ha entregado a los familiares un plan de acción actualizado para mejorar la calidad del servicio a los usuarios. Una de las medidas que ya se han tomado es poner al día los historiales médicos de los residentes, que hasta ahora estaban completamente desfasados. Un tema que, según los familiares de los internos, es «crucial».

«La situación era tan terrible que no se hacía un seguimiento de las enfermedades crónicas de los pacientes y llegaban al hospital descompensados y deshidratados», explica un portavoz de los familiares que prefiere no ser identificado.

Sin embargo, este portavoz también recuerda que «poner al día el historial médico de los residentes no es solo recopilar los datos, es también que les hagan un chequeo, que los vean en Atención Primaria para saber cómo está esta persona y qué medicación debe tomar».

Implicación de todas las partes

Por este motivo, este portavoz pide la implicación directa en este tema del Servei de Salut, pese al problema de competencias que existe: «Entendemos que es muy problemático, que Salud no tiene competencias por la normativa de residencias, pero lo que se está viviendo es una emergencia sanitaria. Hay que ponerle solución ya, me da igual de quién sea la competencia. Que se pongan en nuestro lugar. Estas personas deben ser valoradas. Ahora no es el momento de trámites burocráticos ni de demoras».

Este portavoz admite que se han producido avances: «que el director de la residencia de Cas Serres les asesore es positivo, que estén en contacto con Salud es positivo», pero subraya que la angustia que les supone la situación que han padecido sus familiares les obliga a reclamar «mayor celeridad en los cambios».

En esta reunión también se ha acordado crear un Consejo de Familias y otro de Residentes para garantizar un canal de información y comunicación directa entre la dirección del centro y los familiares.

Ambas partes se han emplazado a un nuevo encuentro para la semana que viene.