Sanidad en Ibiza: Denuncian demoras de hasta cinco meses para una cita en la Unidad de la Mujer de es Viver

Varias mujeres han denunciado la demora que sufre la Unidad de Atención a la Mujer (UAM) del centro de salud de es Viver. Aseguran que al llamar para pedir una cita se la han dado «para dentro de cinco meses», algo que, señalan, no les había pasado nunca. Una de ellas solicitó una consulta en enero, al sentir unas molestias que la preocuparon, y la emplazaron a la consulta de es Viver en mayo. Otra mujer pidió una cita hace una semana y su sorpresa fue mayúscula al ver que no la citaban hasta el mes de junio. En un primer momento pensó, de hecho, que no había escuchado bien. Finalmente, optó por acudir a una consulta privada, explica, aunque no ha anulado la cita en la unidad de es Viver. Por si acaso. Falta tanto tiempo, cuatro meses, que es posible que vuelva a necesitarla.

La gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera reconocieron ayer que la demora es más de la deseada, aunque insistieron en que esto afecta únicamente «a los casos que no son urgentes». Los que sí lo son, como las interrupciones voluntarias del embarazo, «se atienden sin demora», garantizaron. El jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia, Rodolfo Moreno, reconoció la situación, que achaca a la falta de profesionales. «No estamos tan mal como otros servicios, pero también nos falta personal», afirma el responsable del departamento, que destaca que la carencia de especialistas sumado a un incremento de la demanda está suponiendo que los ginecólogos estén «sobrepasados» y que hayan aumentado las listas de espera. El servicio tiene previstas reuniones en los próximos días con la dirección médica de Atención Primaria para tratar, precisamente, este tema, que confía en poder solventar. En el caso de la UAM de es Viver se suma, además, el cambio de coordinadora de la unidad tras la jubilación de la doctora Molina. La dirección asegura que tiene «plena confianza» en la nueva responsable. Falta de profesionales Moreno detalló ayer que la plantilla estructural del servicio de Ginecología cuenta con 17 especialistas. En estos momentos están cubiertas todas las plazas menos una: hay 14 ginecólogos en Can Misses y otros dos en Formentera. Sin embargo, varios de ellos se encuentran de baja «por maternidad y por otras cuestiones», por lo que, en la práctica, no hay más que «diez u once» ginecólogos. Además, no todos ellos pueden hacer guardias o jornadas extraordinarias y, como las bajas afectan también a Formentera tienen que cubrir con el personal de Can Misses la atención en ese hospital. Esto repercute, reconoce Moreno, en el funcionamiento de las dos unidades de Atención a la Mujer (una en es Viver y la segunda en Sant Antoni) así como a las listas de espera tanto de consultas como quirúrgica. En algunos casos, se están atendiendo consultas en horario de tarde, pero no es suficiente. El responsable del servicio de Ginecología del Área de Salud de Ibiza y Formentera ve «complicado» contar con más profesionales a corto o medio plazo y considera que habría que comenzar a pensar en un «replanteamiento profundo» de la asistencia sanitaria en Atención Primaria.