El Consell de Ibiza pide «disculpas» por el «error» de los buses ‘nuevos’ de segunda mano

El Consell de Ibiza atribuye a «un malentendido» y a «un error de comunicación» que en el acto del pasado viernes el presidente, Vicent Marí, y el vicepresidente segundo y responsable del departamento de Transportes, Javier Torres, presentaran como «nuevos» los seis autobuses híbridos (eléctricos y diésel) que la compañía Alsa incorpora a su flota en Ibiza. Tal como publicó ayer este diario, los vehículos, que fueron matriculados en noviembre de 2016, proceden de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, que los adjudicó en subasta en agosto tras ser retirados de la circulación dentro del plan para sustituir todos los autobuses contaminantes. El Ayuntamiento de Madrid ha apostado por que todos los vehículos sean cero contaminantes.

A través de un comunicado, el Consell asegura que «lamenta» y pide «disculpas» por la comisión de este «error de comunicación en el uso de la palabra nuevos en la nota de prensa del viernes».

La institución informó de que no sólo se ha modificado la nota que está colgada en la web oficial del Consell, sino que «para evitar confusiones», también se han eliminado los diseños donde aparecía la palabra nuevos y que se habían divulgado a través de las redes sociales.

Pese a que los seis vehículos se han adquirido «en el mercado de vehículos usados», el Consell destaca que suponen «una mejora sobre la flota que ofrece actualmente servicio». También destaca que, aunque hayan sido retirados de Madrid por ser contaminantes, permitirán, al ser híbridos, «una drástica reducción de las emisiones contaminantes» en Ibiza.

La rampa de acceso para personas discapacitadas no funciona

El comunicado concluye remarcando que los seis vehículos suponen «una mejora en materia de accesibilidad porque cuentan con una rampa para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida». Precisamente, un usuario del transporte público con movilidad reducida no pudo subir ayer a uno de los ‘nuevos’ autobuses de Alsa porque la rampa no funcionó. Pese a los intentos del conductor, que contactó también con el taller para tratar de solucionarlo, no pudo desplegarla. El usuario tuvo que esperar 20 minutos más en la parada del primer cinturón de ronda, frente a la comisaría de Policía, para subir a otro bus, con rampa de acceso manual.

Un portavoz de la compañía explicó que todas las rampas de los vehículos adquiridos ahora funcionan y que se desconocen las causas por las que ayer falló en un vehículo. Se tiene que revisar para averiguar la causa, según explicó. Aunque el portavoz dijo que no servía de «excusa», apuntó que la rampa, al ser una pieza que se encuentra en la parte baja de los vehículos, es «una de las que más falla».

Críticas del PSOE

El grupo del PSOE solicitará en el próximo pleno la reprobación de Vicent Marí y Javier Torres por su «inaceptable engaño» a los ciudadanos al presentar como «nuevos» los autobuses de segunda mano retirados de la circulación de Madrid por contaminantes. «Es un hecho absolutamente vergonzoso y una burla a los ciudadanos que merece un pronunciamiento de reprobación por parte del pleno del Consell», apunta.

El PSOE considera que Marí y Torres han traspasado «todos los límites del engaño y la mentira» tras realizar «un acto de propaganda electoralista» para intentar «colar como ‘nuevos’» y «no contaminantes» vehículos de más de seis años, con casi 300.000 kilómetros de rodaje, tal como ha adelantado este diario, y que «se retiraron de la circulación de Madrid justamente por la contaminación que provocan».