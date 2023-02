‘Arianna. L’última dona del món’, «una lección de amor a la Tierra» de la escritora de Ibiza Paquita Cardona

La última criatura literaria de Paquita Cardona (Ibiza, 1973), ‘Arianna. L’última dona del món’ «es una novela romántica de ciencia ficción autoeditada apta para todos los públicos». Está compuesta por «dos historias que tienen una evolución en paralelo» y que se pueden leer de forma lineal o independiente en el orden que plazca. La primera está escrita en catalán y la segunda en castellano.

Haciendo un pequeño homenaje a la serie literaria ‘Elige tu propia aventura’, que triunfó entre la juventud en los años 80 y 90, al comenzar la obra, la autora da la opción al lector que quiera saber quién es Arianna Maxwell de que continúe en la página cinco, o, en caso contrario, ir a la 41, donde se introduce la segunda novela corta, ‘On-off’, un texto que firma la protagonista de la primera historia y que es un regalo de cumpleaños para su padre.

En ‘Arianna. L’última dona del món’, escrita entre agosto y diciembre de 2022, se relatan los 30 primeros años de vida de la protagonista, que en ese tiempo llega a ser testigo de la colonización de Marte. Cardona define a Arianna Maxwell, que es la narradora principal, como «una especie de Greta Thunberg, pero sin ser activista». Y es que al final ‘Arianna’ más allá de una novela romántica es «una lección de amor a la Tierra», como explica la ibicenca.

Aunque prácticamente todo es ficción, Cardona hace en el libro dos pequeños guiños a la actualidad, porque Arianna Maxwell nace en Londres el 24 de marzo de 2020, en los inicios de la pandemia de coronavirus, y la madre de la protagonista muere ese mismo día de esta enfermedad. También en ‘On-off’ la autora hace mención, más bien de pasada, a otro tema candente como es el ‘Me too’, del que escuchaba hablar mucho en los medios cuando ella escribió este texto, «en unas vacaciones de 2019».

Al igual que ‘Arianna. L’última dona del món’, ‘On-off’, que la escritora define como «un elogio a las segundas oportunidades», «es una historia de amor con final feliz». «Entre tantas noticias negativas, la guerra de Ucrania, la pandemia... es de agradecer leer algo amable que haga pasar un buen rato al lector», apunta esta funcionaria Doctora en Derecho. Acto seguido, confiesa que las parejas protagonistas de ambas historias están inspiradas «en dos parejas modélicas» de carne y hueso.

En la que es su segunda novela, Cardona rescata dos personajes de la primera, ‘Madeline’, que publicó en 2015. Uno de ellos es el búho Bes, que es el narrador en ‘On-off’. El otro es Steve, «el hijo adoptivo de Henrietta, de origen ucraniano», que en el último libro de la autora es la pareja de la protagonista. La escritora admite que le coge cariño a sus personajes y que le gusta establecer «nexos de unión entre sus libros». De hecho, en la recopilación de cuentos que está escribiendo en estos momentos una de las protagonistas es la misma de su primera obra, un cuento para adultos titulado ‘Heinrich y Meri’.

Paquita Cardona, cuando escribe, también «tiene tendencia a mirar hacia el extranjero». La acción en ‘Arianna. L’ultima dona del món’ transcurre en su mayoría en Santa Clara, una pequeña isla de Chile y en ‘On-off’, en Viena (Austria), la ciudad preferida de la escritora. «Suelo ambientar mis historias en lugares que conozco, pero en este caso he hecho una excepción con Santa Clara, lugar que no he tenido la oportunidad todavía de visitar», afirma.

La última publicación de la ibicenca se puede encontrar en Ibiza en la Llibreria Mediterrània y en Barcelona, en la Llibreria Documenta.

Cardona, que ama desde pequeña la literatura, reconoce que alguna vez fantaseó con dedicarse profesionalmente a la escritura. Cuando supo que vivir de ello era complicado, renunció al sueño, pero le dedica todo el tiempo libre que puede y, además, sigue formándose en la materia.