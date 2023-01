Urbanismo en Ibiza: Sant Josep admite que el decreto puede afectar al crecimiento industrial de Sant Jordi

El alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, admite que el decreto 10/2022 de medidas urgentes en materia urbanística puede afectar al crecimiento de suelo industrial previsto en el polígono de Sant Jordi, junto al aeropuerto, en las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP) que debe aprobar el Consell de Ibiza en sustitución de las obsoletas Normas Subsidiarias en vigor que datan de 1986. Ha sido en el pleno municipal de esta mañana en el que el portavoz del grupo del PP, Javier Marí, ha advertido de que el decreto impide la clasificación de nuevos urbanizables si queda al menos un 15% de suelo vacante por edificar en el planeamiento actual.

Guerrero ha admitido que «probablemente quede más del 15 y del 20% de suelo vacante», pero ha añadido acto seguido que «habrá que verlo con el Consell». «Nosotros tenemos una interpretación, pero habrá que verlo», ha dicho el alcalde. En su réplica, Marí ha asegurado que, así, no sólo Sant Josep se queda sin más suelo industrial sino también sin el cuartel de la Guardia Civil previsto en Can Burgos. Sin embargo, Guerrero ha desmentido que el decreto afecte al terreno, junto a la rotonda del Mercadona, donde se prevé construir el cuartel porque se trata «de un antiguo urbanizable suspendido»; es decir, no uno nuevo, como sí ocurre en el caso del aumento del suelo industrial del polígono de Sant Jordi.

Tras el pleno, el alcalde ha admitido a este diario que el suelo industrial proyectado se puede ver afectado, aunque también ha apuntado que, según la redacción del decreto, existe alguna posibilidad de salvarlo. En concreto se trata de una superficie de casi nueve hectáreas, que, en las NPP, pasa a suelo urbanizable directamente ordenado.

Al margen de la posible afectación al nuevo suelo industrial, el alcalde ha insistido en que los efectos del último decreto del Govern sobre la normativa urbanística provisional de Sant Josep «no tiene mayor trascendencia». Guerrero ha señalado que, tras revisar el contenido de la NPP con el equipo redactor, también el del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y los servicios técnicos y jurídicos municipales, el decreto sólo desclasifica directamente dos ámbitos: un falso urbano, el de sa Punta des Llosar (Caló d’en Real) y parcialmente un urbanizable suspendido, el de sa Torrassa (Cala Vedella norte), donde se proyectan construir 60 viviendas.

Hay que tener en cuenta que, tal y como adelantó este diario, la memoria de las NPP señala que de las 83 áreas de actuación delimitadas, ocho se ven afectadas por el decreto urbanístico: Porroig, sa Canal, sa Revista, un terreno junto al antiguo delfinario de Sant Francesc, sa Punta des Llosar y otras dos áreas de Cala Tarida y Port des Torrent. Pese a que inicialmente, el alcalde dijo, en declaraciones a este diario, que además de sa Punta des Llosar, también quedaba desclasificado el sector de Cala Tarida, ahora afirma que no. Sólo la punta de la costa de Caló d’en Real.

Guerrero ha explicado que no se ven afectados siete de los ocho falsos urbanos apuntados por el equipo redactor de las NPP por diversas circunstancias, fundamentalmente porque «se ha iniciado la transformación urbanística». «No hay problema», ha resaltado el alcalde, para agregar acto seguido: «Otra cosa es que lo que se haga en el avance del PGOU», ha dicho, en referencia a la posibilidad de que sí se pueda desclasificar algún ámbito no desarrollado.

El alcalde ha reconocido que la memoria de las NPP contiene «errores», pero que estos se podrán «subsanar» en el momento que se inicie su tramitación. En este sentido, Guerrero ha criticado una vez más al Consell de Eivissa por el retraso en solicitar los informes previos de la Demarcación de Costas y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea lo cual demorará la aprobación inicial de la normativa provisional que estaba prevista inicialmente de cara a abril.

También ha reiterado sus críticas al vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, por haber «hiperventilado» en las declaraciones a este diario sobre la posible afección del decreto a las NPP. «Aún no me ha llamado, y es muy grave. No sé si lo ha analizado, nosotros sí», ha dicho, al tiempo que ha señalado que igual que cuando «el Consell se subrogó las competencias urbanísticas para actuar contra el agroturismo ilegal que se construía detrás del restaurante Cas Costas pese a que el Ayuntamiento ya había iniciado el procedimiento [el expediente de infracción], se lo ha tenido que tragar».