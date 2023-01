Urbanismo en Ibiza: Sant Josep minimiza los efectos del decreto urbanístico sobre sus normas y carga contra el Consell

El Consell ha lanzado una falsa alarma. Al menos eso es lo que afirma el alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, que no sólo minimiza los efectos del decreto 10/2022 de medidas urgentes en materia urbanística aprobado recientemente por el Govern balear sobre las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP) del municipio que debe tramitar el Consell, sino que afirma que ve «bien» su contenido. «El PP [en referencia al gobierno del Consell] ha hiperventilado y ha tratado de montar un gran escándalo donde no lo hay», afirma.

Guerrero sostiene que, «en realidad, el decreto no afecta en gran medida a Sant Josep, sino todo lo contrario». En concreto, indica que después de haber analizado con el equipo redactor de las NPP las 83 áreas de actuación previstas, la desclasificación de los llamados falsos urbanos sólo afecta a «zonas de costa y alejadas de grandes núcleos urbanos» que el gobierno municipal progresista no tiene «ningún interés en que sigan creciendo».

La zona de Porroig se salva

Tal y como ya había apuntado este diario, la propuesta de NPP indica que el decreto podría afectar a ocho áreas de actuación, entre ellas la de Porroig. Sin embargo, el alcalde asegura que, en principio, la zona urbanizada de Porroig «no se verá afectada» y atribuye a «un error en su redacción» que en las NPP se haya previsto esta posibilidad. «Se tendrá que corregir. Se trata de un Plan Parcial aprobado con un proyecto de urbanización ejecutado y, aunque no cumpla nada, está consolidado. No es uno de los casos, según entendemos, que se vea afectado por la desclasificación», resalta Guerrero, al tiempo que señala que si finalmente se tuviera que declarar rústico, «tampoco supondría un problema» porque «al fin y a al cabo ya está construido al 95%».

Tras la revisión con el equipo redactor de todas las áreas de actuación previstas en las NPP, el alcalde apunta que, con el decreto, se van a desclasificar una zona de Cala Vedella (en sa Torrassa), un sector de Cala Tarida que Guerrero considera que está «bien desclasificado», además de la punta des Llosar en Caló d’en Real y sa Canal, sa Revista y otro terreno frente al delfinario en el Parque Natural de ses Salines.

De hecho, el Ayuntamiento ya pidió el año pasado al Govern, cuando, en cumplimiento del decreto 9/2020 y la pasividad del Consell (debía decidir el futuro de los falsos urbanos), que desclasificara el sector de Caló d’en Real, según explica la directora general de Territorio y Paisaje del Govern, Magdalena Pons. Sobre este punto, el alcalde afirma que hace cinco años, aproximadamente, el Consistorio ya trató de aprobar una modificación puntual de su planeamiento que no salió adelante con la intención de agrupar las tres unidades de actuación de Caló d’en Real en una con la finalidad de «proteger la punta de la costa», que es lo que se pretende, en las NPP.

Las áreas de crecimiento del municipio

Guerrero destaca por encima de todo que la desclasificación de falsos urbanos no afecta a las zonas de Sant Jordi, Cala de Bou, Port des Torrent, Can Fita, sa Carroca y Platja d’en Bossa porque es donde, según su criterio, el que se aplicará en el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tiene que «crecer» el municipio.

Asimismo, el decreto urbanístico no tiene que afectar al calendario de tramitación de las NPP. De hecho, el alcalde critica al vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, por el hecho de que todavía no haya remitido la propuesta de las NPP a la Demarcación de Costas y a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el trámite previo al de su aprobación inicial. «No es de recibo que haya pasado más de un mes y medio [desde la presentación conjunta de las NPP] y aún no lo haya enviado. Si tantas ganas hay de hacer cosas, hay que ser diligentes, sobre todo porque las NPP están consensuadas y no había que hacer gran cosa para enviarlas a Costas y AESA», lamenta Guerrero.