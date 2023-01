El PSOE defiende que se haga "urbanismo a la carta" para solucionar el problema de los Don Pepe de Ibiza

El PSOE defiende que se haya hecho “urbanismo a la carta” para dar “una salida habitacional” a los residentes de los apartamentos Don Pepe , en es Codolar. “Nosotros hacemos urbanismo a la carta para atender las necesidades de la población y el PP lo hace según las necesidades de sus amigos”. Con estas palabras, el diputado socialista Joan Ferrer ha criticado que el PP pretendía que se aprobara “una amnistía urbanística, pero no solo para los Don Pepe”. El Govern balear ha previsto la clasificación automática de un nuevo urbanizable directamente ordenado para agilizar la construcción de una nueva vivienda para los residentes en los Don Pepe junto a Can Raspalls. Lo ha incluido en el deceto 10/2022 de medidas urgentes en materia urbanística que ha sido validado esta mañana en el Parlament balear con el voto en contra del PP, Vox y Ciudadanos y la abstención de El Pi. Los grupos políticos de la izquierda que apoyan al Govern también han evitado que este decreto se tramite como un proyecto de ley.

El diputado del PP Sebastià Sagreras ha reconocido que la propuesta de su partido para solucionar el problema de los Don Pepe era también hacer “urbanismo a la carta” pero para que los afectados pudieran seguir viviendo donde están, “rehabilitando” los edificios de es Codolar. Dicho esto, el representante del PP ha afirmado que “si sólo hubiera este punto en el decreto”, su grupo “habría votado a favor”. “Han hecho sufrir durante años a esta gente cuando lo podían solucionar con un decreto, llegan tarde”, ha criticado.

El conseller balear de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha explicado que, además de “acelerar” con este decreto la solución del problema de los Don Pepe, “se podrán derribar los edificios [de es Codolar] y recuperar una zona de especial relevancia ambiental dentro del Parque Natural de ses Salines”.

Se trata de dignificar el suelo rústico, recuperar sus usos intrínsecos y abandonar los usos extensivos residenciales y turísticos Miquel Mir - Conseller de Medio Ambiente y Territorio

Mir ha explicado que este decreto es una continuidad del 9/2020 con el que se desclasificaron 179 hectáreas de suelo urbanizable de Ibiza y que daba un plazo de un año y medio a los consells insulares para decidir el futuro de los llamados falsos urbanos sin servicios, sin desarrollar y que no forman parte del trama urbana. Al no hacerlo el Consell de Ibiza, tal como preveía el decreto 9/2020, lo ha hecho el Govern balear a través del 10/2020, aprobado durante las pasadas fiestas de Navidad y que reconvierte en suelo rústico común los urbanos sin urbanización consolidada de Sant Josep y Sant Antoni.

Además, el decreto impide la clasificación de más suelo urbanizable en aquellos municipios que cuenten con más del 15% del suelo vacante, con la finalidad de “apostar por la renovación frente a nuevos crecimientos”. Se trata de “dignificar el suelo rústico, recuperar sus usos intrínsecos y abandonar los usos extensivos residenciales y turísticos”, según ha justificado Mir.

También incluye medidas de ahorro de agua al limitar las piscinas de nueva construcción a que tengan menos de 35 metros cuadrados de superficie y 60 metros cúbicos de volumen como máximo. “¿Qué problema tienen con que se limite la superficien de las piscinas?, ha preguntado el diputado por Formentera, el socialista Antonio Sanz, a los grupos de la derecha, a los que ha invitado a ejercer “una oposición útil, no en contra”.

En el caso de Ibiza, el decreto amplía también el Área Natural de Especial Interés (ANEI) de Cala Jondal, que “ya cuenta con la protección de la Red Natura 2000, pero ahora queda blindada con esta figura urbanística”, según el conseller Mir.

"No encarecerá el precio de la vivienda"

El conseller también ha destacado que este decreto, en contra de lo que sostiene el sector de la construcción, "no encarecerá el precio de la vivienda". “Esta comunidad autónoma es la que posiblemente ha tenido la la mayor bolsa de crecimiento potencial de suelo en el Estado español, y ya saben la curva que ha seguido el precio de la vivienda. La disponibilidad de suelo nunca ha supuesto una disminución del precio, nunca”, ha recalcado Mir, que ha añadido que el suelo rústico tampoco se ha utilizado para incrementar el parque de vivienda digno y accesible para la población, sino para especular con grandes casas que siempre o en buena parte han acabado en el mercado turístico”.

No es necesario haber estudiado en Harvard para saber que sí va a subir el precio de la vivienda Sebastià Sagreras - Diputado del PP

El diputado del PP ha respondido que “no es necesario haber estudiado en Harvard para saber que sí va a subir el precio de la vivienda”. “Si quitan suelo urbano, el poco que queda será más caro y subirá el precio de la compraventa y el alquiler de viviendas”, ha remarcado, al tiempo que ha criticado que “el decretazo va en contra del interés general" y comporta “el riesgo del pago de indemnizaciones y, lo peor, agravará el problema de la vivienda”. También ha subrayado que con este decreto “se empobrece al mallorquín, ibicenco o menorquín que dispone de un solar con el que nunca han especulado y que guardaban porque no podían construir o para que sus hijos o nietos pudieran tener una vivienda. Les han jodido el valor del terreno”, ha lamentado.

Por su parte, el diputado socialista Joan Ferrer ha desmentido que el decreto afecte a todos los falsos urbanos, “en contra de lo que ha querido hacer ver el Consell de Ibiza en reiteradas ocasiones, si no aquellos que no cumplían las condiciones del decreto 9/2020”. También ha recordado que el Consell tuvo un año y medio para decidir su futuro, y en el último momento, cuando se agotaba el plazo pidió una prórroga. “A ver si lo que querían era no acatar la norma, en un signo más que evidente de la deriva popular qiue llevan gracias a sus aliados de la ultraderecha”, ha destacado.

El gran reto sería limitar la construcción en suelo rústico, más que reducir el suelo urbanizable Josep Castells - Diputado de Més per Menorca

El diputado de Més per Menorca Josep Castells ha calificado de “fuera de lugar” las “reacciones desaforadas” en contra de este decreto porque su impacto en cuanto a hectáreas de suelo desclasificado es “bastante limitado” y ha apuntado que “el gran reto sería limitar la construcción en suelo rústico, más que reducir el suelo urbanizable”. “Hoy solucionamos un pequeño problema, pero el transatlántico sigue su inercia de ocupación de diseminado en rústico con todos los impactos que eso supone para el medio”, ha añadido.