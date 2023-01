El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sant Joan ha arremetido este miércoles contra el equipo de gobierno del PP por perder la subvención de 98.000 euros del Consell de Ibiza, prevista desde 2020, para la rehabilitación de la torre de Portinatx, ya que no hay fecha para el inicio de obras ni está adjudicada su ejecución. El PSOE, a través de un comunicado de prensa, exige «responsabilidades» y centra sus críticas en el concejal de Patrimonio del municipio y director insular de Bienestar Social, Sant Marí, al que acusa de «dejar perder el dinero».

«El concejal [Santi Marí] no ha llevado a cabo su trabajo, lo que supone una muy mala gestión que exige responsabilidades políticas», lamenta el portavoz del PSOE en este municipio, Josep Torres, Peret. Además, el representante socialista ha hecho extensivas estas críticas al Consell como responsable de las subvenciones al mantenimiento de los inmuebles protegidos como Bien de Interés Cultural (BIC).

Una actuación anunciada desde 2015

Los socialistas recuerdan que la rehabilitación de la torre de Portinatx «es un compromiso que hemos escuchado en las dos últimas legislaturas y que el PP ha sido incapaz de cumplir», ya que se viene anunciando desde 2015.

El Ayuntamiento llegó a presentar en 2020 el proyecto para rehabilitar el monumento, con un presupuesto base de 217.000 euros, después de anunciar un acuerdo verbal con el propietario de la torre, el hotel Six Senses. Entonces, Sant Joan defendía que se hacía cargo de esta reforma, pese a ser propiedad privada, a cambio de la cesión del uso de la torre como ruta turística. Sin embargo, aún no se ha llegado a firmar el convenio con el hotel Six Senses para formalizar esta cesión, una condición indispensable para recibir la subvención del Consell.