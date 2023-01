Patrimonio de Ibiza: Sant Joan pierde la subvención para restaurar la Torre de Portinatx

El Ayuntamiento de Sant Joan ha perdido la subvención de 98.200 euros del Consell de Ibiza para restaurar la torre de Portinatx ya que las obras, que se vienen anunciando desde 2015, no se han llevado a cabo dentro del plazo previsto. Se da la circunstancia de que, para acometer esta reforma, el Consistorio y el propietario del monumento, el hotel Six Senses, deben firmar primero un acuerdo de cesión de uso público del inmueble, que se daba por hecho en enero de 2020 y aún no se ha concretado. Sant Joan aún no ha dado su versión sobre los motivos de este retraso, solicitada por este diario tanto el lunes como ayer.

La inyección económica del Consell estaba incluida dentro de la línea de ayudas para el mantenimiento de Bienes de Interés Cultural (BIC) del trienio 2020-2022 y financiaba algo menos de la mitad de las obras, que iban a salir a concurso por un presupuesto base 217.800 euros. Una vez finalizado el periodo para ejecutar los trabajos, Sant Joan deberá esperar a final de este año para volver a optar a una subvención, cuando se abra una nueva convocatoria. El proyecto para consolidar y mantener este ejemplo de arquitectura defensiva, construida en el siglo XVIII, ha estado dilatándose durante una década, lastrado por operaciones de compraventa y trabas burocráticas. Como otras torres de defensa costeras de las Pitiusas, la torre de Portinatx es privada, pero el Ayuntamiento de Sant Joan quiso hacerse cargo de su restauración para evitar la degradación de su estructura. Ruta cultural La intención final, además de salvaguardar el monumento, era crear una ruta histórica y turística por la punta de sa Torre. Para ello, el Ayuntamiento trataba, desde 2011, llegar a un acuerdo con los propietarios, los herederos del empresario Xavier Cabau, fallecido en 2007. Finalmente, en 2015, el Ayuntamiento firmaba un acuerdo con el Consell para cofinanciar la restauración del inmueble. Ese mismo año, Six Senses compraba el antiguo Club Vista Bahía de la punta de sa Torre para convertirlo en un complejo de lujo. En ese momento, Six Senses era una cadena tailandesa, pero en 2019 fue adquirida por el grupo británico IGH. Ese primer convenio de Sant Joan quedó anulado con el cambio de mandato en el Consell. El entonces conseller de Cultura del gobierno progresista, David Ribas, advirtió en 2017 que el acuerdo era inviable jurídicamente. Al tratarse de una propiedad privada, no se podía conceder una subvención directa a una administración pública para que asumiera su restauración. «Si la torre fuera del Ayuntamiento, no habría problema, la dificultad es que está actuando como intermediario de un particular», subrayó el entonces conseller. Nuevo intento municipal De nuevo con el PP al frente del Consell [en coalición con Ciudadanos], Sant Joan volvía a anunciar que restauraría la torre de Portinatx. Justo hace tres años, el alcalde, Antoni Marí, Carraca, informaba de que había llegado a un acuerdo verbal con Six Senses para la cesión del uso público de la torre y que el Ayuntamiento preveía empezar la restauración y tras el verano. Según indicó el alcalde, fruto de ese compromiso, la cadena hotelera había adquirido el terreno donde también se encontraba la estructura de una mansión inacabada, que quiso construir Cabau, para demolerla. Solo quedaba que ese entendimiento se plasmara por escrito. De hecho, ese mes de septiembre, el Consell incluía el proyecto de adecuación del monumento en la línea de ayudas al mantenimiento de BIC para el trienio 2020-2022, ya caducado. Desde Six Senses, apuntan que su «voluntad es ejecutar el acuerdo de cesión de uso a la mayor brevedad». «Estamos a la espera del convenio final por parte del Ayuntamiento y confiamos en recibirlo próximamente para su firma inmediata», indicó una portavoz de la compañía.