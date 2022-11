Susana Labrador no optará a la reelección como secretaria general de Gent per Formentera, que celebra este sábado una asamblea extraordinaria para elegir a su nueva ejecutiva.

Labrador, que ocupaba la secretaría general de GxF desde 2018, ha informado de su renuncia a presentarse a los militantes del partido a través de una carta en la que les agradece el apoyo que le han brindado a lo largo de estos años, que "no han sido fáciles", por "la pandemia, la crisis social y económica, la presión especuladora sobre la isla, las dificultades para proteger nuestro territorio, las decisiones que dependen otras administraciones y otros partidos políticos que no siempre nos escuchan y entienden las necesidades y particularidades de Formentera", entre otros factores, y en la que reafirma su compromiso con Gent per Formentera. "Compaginar la secretaría general de GxF con el cargo de vicepresidenta primera y consellera de Cultura, Educación y Patrimonio en mi primera legislatura y vicepresidenta segunda y consellera de Cultura y Educación estos últimos años tan difíciles ha sido un honor, pero ha requerido mucho esfuerzo y sacrificios personales. Por todo esto, de manera meditada y pensando en el mejor futuro para Gent per Formentera y para Formentera, he tomado la decisión de no presentarme a la reelección como secretaria general", explica en la carta la hasta ahora lideresa del partido quien, no obstante, adelanta que seguirá "sumando" a GxF desde el lugar que la formación considere "más necesario".

Gent per Formentera celebra este sábado una asamblea extraordinaria en la que la militancia está llamada a elegir a sus nuevos órganos de gobierno, durante la cual los afiliados conocerán las candidaturas presentadas y sus programas y votarán para proclamar la nueva ejecutiva.