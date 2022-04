La Guía Repsol ha concedido el 'Solete' de carretera, su calificación más refrescante, a cuatro establecimientos de Ibiza. Dos de ellos ya contaban con un 'Solete'. Esta denominación se concede a aquellos lugares que "te despierta una sonrisa, que seduce por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente. Una dirección para sugerir a amigos y guardar como punto de referencia", tal y cómo recoge la famosa guía gastronómica y de viajes en su web.

Chiringuitos y terrazas; cafeterías, heladerías y pastelerías; bares, tascas y barras; vinotecas, bodegas y sidrerías; hamburgueserías, bocaterías o pizzerías 'good'; restaurantes de carta informal y menú del día en que se come de vicio, entran en esta nueva categoría.

Los locales ibicencos que han recibido el 'Solete' de carretera han sido Vino & Co en Ibiza y Vinyl Burguer Ibiza en Sant Josep, que ya contaban con el 'Solete' y por otra parte Can Toni en Santa Eulària y Can Jordi Blues Station en Sant Josep, que se estrenan en la Guía Repsol con esta calificación.

Un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional, realizaron una primera selección de 1.000 Soletes en las 50 provincias, centrado en destacar 'Soletes' fuera de los circuitos habituales y con el foco puesto en sitios que son el secreto mejor guardado del público local.