Proyectos artísticos inspirados por Ibiza y su gente

Katrine Skovsgaard despliega una larga tela de seda impresa ante la atenta mirada de tres artesanas de Ibiza, que tienen curiosidad por ver el resultado final del proyecto en el que dos de ellas han participado. La artista visual danesa, explican, retrató sus manos mientras trabajaban con la llata, en el caso de Antonia Felicó, «aficionada al esparto»; y con la cuerda de algodón, en el caso de su prima Cristina Quirós, artesana textil. «Además de hacernos fotos, se interesó por la labor que realizábamos, por las sensaciones y sentimientos que nos provocaba y la conexión que tenemos con los materiales con los que trabajábamos», explican. Precisamente «el tacto y la memoria de las manos», además del «cuidado mutuo», son los ejes básicos del trabajo que está desarrollando Skovsgaard en Ibiza durante la residencia artística ‘Figueretes’, organizada por la Fundación Ses Dotze Naus. «Lo que estoy haciendo es una forma de hablar de emociones», señala.

La artista de 33 años, a la que le gusta, dice, «trabajar con los sentidos», muestra los detalles de la tela de diez metros, en la que aparecen primeros planos de las manos de las 17 personas de la isla que entrevistó para este proyecto. Además de las manos de Antonia y Cristina, están plasmadas sobre la seda las de varios ceramistas, un escultor, una osteópata, un pediatra, un agricultor, un músico, un boxeador lesionado, un hombre sordociego y su intérprete, y las de un tatuador y su clienta. También aparecen las manos de la propia Skovsgaard, con las uñas recién pintadas, y las de la mujer que le hizo la manicura. «Pregunté a todas estas personas sobre su trabajo y las emociones que les despertaba. Grabé las entrevistas con la idea de hacer un collage con fragmentos de estas conversaciones, que, junto al collage de fotos impresas en tela, formará parte de la instalación que crearé para el próximo 13 de abril, el día que haremos la presentación final de nuestros proyectos», detalla.

La artista danesa, que reside en Londres, está muy satisfecha con la experiencia de crear en Ibiza. «El ritmo de vida en la isla es mucho más relajado y eso me ha permitido concentrarme más en mi proyecto. Además, la gente a la que he entrevistado ha sido muy hospitalaria», destaca Skovsgaard. Agradecen el cumplido Antonia Felicó y Cristina Quirós, que comentan también lo «agradable» que fue el encuentro que tuvieron con la danesa, que lleva trabajando «sin parar» desde que llegó a la isla el 18 de febrero, aunque todavía le quedan detalles por ultimar.

A las artesanas les acompaña otra amiga, Carlota Berni, pintora que ha aprovechado la jornada de puertas abiertas, para ver lo que se cuece en La Carpintería, el espacio de producción y exhibición en el que desarrollan su trabajo los integrantes de la residencia ‘Figueretes 2022’. «Quería ver de qué iba esta iniciativa. Me encanta que haya un poco de movimiento cultural en la isla», afirma.

A muy poca distancia del grupo está trabajando, con aspecto concentrado, Jorge Isla. Sobre una superficie de aluminio Dibond rociada con cola de contacto, coloca con sumo cuidado pantallas de móvil rotas, que le han proporcionado diversos negocios de la isla, que no tienen, en su mayoría, política de reciclaje. La idea es instalar el panel en la pared para convertirlo en un espejo negro en el que la gente contemple su imagen fragmentada. «Lo que pretendo es hacer un reflejo de la sociedad contemporánea, criticar el consumismo, el sistema capitalista y cómo las tecnología provoca una ruptura de la comunicación oral», explica. También está trabajando en otra pieza, que ahora mismo no tiene expuesta, en la que establece un símil entre la acacia, una especie invasora, y el turismo. Y es que, desde 2015, la práctica de este artista visual de 29 años residente en Bilbao se centra en la observación y el análisis de la realidad y los modos de producción y consumo de la sociedad contemporánea.

Isla, que suele participar en una o dos residencias artísticas al año, considera que este tipo de iniciativas son muy positivas porque «te estimulan y te permiten conocer y crear vínculos con otros artistas». La única pega que le pone a ‘Figueretes’, que comenzó en febrero y concluirá a mediados de abril, es que «es un poco corta».

Andrés Izquierdo explica a una visitante que ha acudido a la jornada de puertas abiertas el proyecto que está realizando. Delante, expuestas en la pared, están algunas de las piezas que el artista madrileño de 28 años ha creado. Son piezas que ha barnizado «para que parezcan húmedas» en las que ha mezclado arena, cemento, barro y pigmentos. «Esta amalgama de materiales hace que los objetos que creo tengan un punto arcaico. La idea es que parezcan obras que se han hecho a sí mismas y no que las ha creado las manos de un escultor», apunta. Izquierdo ha esculpido unas lágrimas y un par de crucifijos, «objetos de fe» que el artista compara con la escultura, que «es un acto de fe en sí mismo».

Ndayé Kouagou proyecta sobre la pared la frase ‘I wanna be strong but not too strong’ (‘Quiero ser fuerte, pero no demasiado fuerte’) con la que condensa «la idea y los sentimientos» que extrajo del taller de escritura colaborativa que organizó el pasado 12 de marzo. «Lo que hago es dar título a esa experiencia, en la que participaron adolescentes de Eivissa. En ellos percibí sensibilidad y fragilidad y que querían ser fuertes, a pesar de ser todavía casi unos niños», detalla. En aquel encuentro, el artista francés, que trabaja con la palabra, propuso a los jóvenes que escribieran unas frases en las que se compararan con un objeto. De ahí salió un texto conjunto que exhibirá el 13 de abril sobre una superficie de papel gigante junto a la frase que ahora proyecta, que pintará sobre la pared. «La fragilidad es algo que escondemos y yo la quiero mostrar en grande porque no es algo de lo que tengamos que avergonzarnos», comenta.

En La Carpintería también están en este momento otro de los participantes en ‘Figueretes 2022’, el coreógrafo polaco Alex Baczynski-Jenkins; la comisaria de la residencia, Linda Rocco; la impulsora y directora artística de la Fundación Ses Dotze Naus, Ángeles Ferragut, y su director ejecutivo, Ignacio Santos. Están muy satisfechos con la marcha de la iniciativa. «La respuesta de la gente está siendo buenísima. Estamos teniendo lleno en casi todas las actividades abiertas al público y está siendo una experiencia muy inspiradora ver cómo los artistas conectan con la isla a través de distintas disciplinas», afirman.