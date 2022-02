Una cantera de arte internacional en Ibiza

«Fue todo un privilegio y una experiencia que cambió la vida y la manera de concebir mi trabajo y el arte», recuerda. Desde entonces, siempre tenía en mente crear un proyecto similar hasta que un día, paseando por su finca de Santa Gertrudis con su pareja, Simon Southwood, este le dio el empujón definitivo: «Deja de hablar y vamos a hacerlo», le retó Southwood.

En esa misma finca nació la residencia con el proyecto Ses 12 Naus en 2016, que repitió en 2018 con una docena de artistas desarrollando sus creaciones en pleno campo durante tres semanas. El parón del covid dio al traste en 2020 con la que debía ser la tercera edición de una cita de carácter bianual.

Lejos de amilanarse, la pareja siguió trabajando en su afán de contribuir a la actividad cultural de la isla con mayor empeño y con el objetivo de crear una programación anual de residencias artísticas internacionales, con actividades paralelas como intercambio con los creadores locales o talleres abiertos todos los interesados, así como obras de arte público.

Toda su actividad se encauza ahora a través de su flamante Fundación Ses 12 Naus, presentada ayer en sociedad en su sede en Can Bufí, una diáfana y reformada nave industrial que había funcionado como carpintería. Este año volverán a reunir en otoño a un nutrido grupo de artistas internacionales en su finca de Santa Gertrudis, pero, desde esta semana, también han puesto en marcha otro ambicioso punto de encuentro creativo con su residencia para creadores menores de 35 años ‘Figueretes 2022’.

Desde el pasado lunes y hasta el 14 de abril, un grupo de jóvenes artistas de distintas procedencias se aloja en primera línea de mar en ses Figueretes, además de recibir cada uno de ellos una beca semanal de 250 euros. Se trata de un edificio reformado de 12 apartamentos en el que también se ha habilitado un estudio en los bajos como punto de encuentro.

El desarrollo de sus obras se llevará a cabo en la nave de Can Bufí, así como las actividades de intercambio y todo el programa de talleres que irán anunciando en sus redes sociales y en su página web (www.ses12naus.org). En su sede también se clausurará el programa el 13 de abril, con una exposición colectiva y la lectura del ‘Manifesto de la presencia’.

«Con [la residencia artística] ‘Figueretes’ experimentamos las nociones de la presencia. Qué significa para los artistas contemporáneos estar en un territorio novel como una isla, qué significa para los residentes recibirlos y qué podemos conocer los unos de los otros», explica la comisaria de ‘Figueretes 2022’, Linda Rocco. Al igual que los artistas, esta italiana afincada en Londres es menor de 35 años.

Rocco fue la responsable de proponer a los participantes, entre los que figuran dos españoles, el coreógrafo bilbaíno Jorge Isla y el diseñador madrileño Andrés Izquierdo. El resto de creadores son el performer parisino Ndayé Kouagou, la danesa afincada en Londres Kathrine Skovsgaard, la artista visual Raissa Pardini, italiana pero que también reside en el Reino Unido, el coreógrafo polaco Alex Baczynski-Jenkins y el colectivo Keiken, formado por tres artistas con sede entre Londres y Berlín.

De momento, Keiken está representado en la isla por Hana Omori e Isabel Ramos, mientras que su tercera componente, Tanya Cruz, llegará en los próximos días. Ellas, al igual que el resto de participantes, acaban de descubrir Ibiza. «Vivimos en Londres, así que para nosotras es fabuloso disfrutar de la naturaleza, estar delante del mar en un lugar tan mágico y con un ambiente tan relajado», valoran.

Entre los asistentes a la presentación de la Fundación ses 12 Naus se encuentra Jesús de Miguel, uno de los artistas locales que participó en la residencia en la finca de Santa Gertrudis en 2018. Allí tuvo la oportunidad de convivir y trabajar junto a creadores de origen luxemburgués, neoyorkino, chileno, británico-danés o colombiano, entre otros españoles.

«Fue en el campo, y además en otoño, de manera que trabajaba en un espacio y a un ritmo maravilloso. Pero, sobre todo, compartes ideas nuevas y muy variadas con gente de fuera», destaca Miguel.

Al igual que él, el director ejecutivo de la fundación, el gestor cultural Ignacio Santos, resalta que el intercambio que generan estas residencias «facilita la movilidad de los artistas y se han convertido en elementos clave tanto el ámbito del arte contemporáneo como en la cooperación cultural internacional». «Queremos acoger y apoyar a artistas y pensadores de distintas disciplinas e inspirar al público local para explorar y participar con ellos», subraya Ferragut.

Participación

La sede de la Fundación Ses 12 Naus en Can Bufí acoge este sábado, a partir de las once, su primera actividad abierta. Se trata de un taller de tipografía con Raissa Pardini, inspirado en los diseños que acaba de observar de en sus paseos por Vila y ses Figueretes. Además, los artistas de la ‘Residencia Figueretes 2022’ celebrarán un encuentro el lunes 28, también en Can Bufí, con representantes del sector artístico y cultural de Ibiza «para establecer diálogos e interacciones».