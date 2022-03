Educación achaca el retraso de cinco centros en Ibiza a la falta de solares municipales

El conveler de Educación del Govern, Martí March, achaca los retrasos en la construcción de cinco centros educativos en Ibiza previstos desde 2016 a la falta de terrenos municipales para levantar las infraestructuras. «Los ayuntamientos tienen la obligación de poner los solares a disposición de la conselleria para construir los colegios», ha subrayado esta mañana, durante su visita a Ibiza, en respuesta a las críticas vertidas por el sindicato STEI por la falta de concreción de estos proyectos.

La semana pasada, este sindicato, el mayoritario en el sector docente, recordó que el Plan de Infraestructuras Educativas para el periodo 2016-2023 del Govern balear programó cinco colegios de primaria y un instituto en la isla de Ibiza, de los que solo se ha construido el CEIP de ses Planes, en Sant Agustí.

"Respeto al STEI, aunque a veces podrían tener una información más ajustada"

Ante esta denuncia, March ha replicado «sin acritud» al sindicato, al que asegura «respetar, aunque a veces podrían tener una información más ajustada». En este sentido, ha querido descargar de toda responsabilidad a su conselleria de las demoras en estos proyectos.

Voluntad política

«Estos centros educativos no se han construido por que haya falta de voluntad política, sino porque simplemente no hay solares [municipales]. No se trata de criticar a los ayuntamientos, porque tienen problemas a la hora de encontrar estos terrenos para equipamientos educativos o sanitarios, pero sería necesaria una mejor planificación urbanística», abunda.

Así, recordó que en el caso de la escuela de primaria de dos líneas prevista en Santa Eulària, «el Ayuntamiento no cedió el solar hasta el pasado mes de febrero». «Han tardado siete años en poner a disposición [de la conselleria este terreno] para un colegio tan necesario», lamenta.

Igualmente, indica que están a la espera de que los ayuntamientos de Ibiza, Sant Josep y Sant Antoni para los respectivos colegios previstos en cada uno de estos municipios en el Plan de Infraestructuras Educativas.

Para el quinto centro previsto, un instituto de secundaria en Vila, «ya se tiene claro el solar, pero falta que el Ayuntamiento ceda la parcela y lleve cabo la dotación de servicios necesarios para que la conselleria redacte el proyecto», precisa March. Además, aseguró que a final de legislatura, todos estos centros estarán empezados «o a punto de licitar».

"El Consell debe construir la Escuela Oficial de Idiomas desde hace tres años y aún no ha licitado el proyecto"

Administración lenta

En su réplica al STEI, March también ha aludido a la lentitud de los trámites burocráticos para desarrollar proyectos de esta envergadura. «Se necesita un solar, diseñar un proyecto, licitarlo y pasar muchos controles de las administraciones». «Queremos estos controles y máxima transparencia en los gastos», recalca, a la vez que indicaba que estas garantías «van en detrimento de la eficacia y la rapidez».

En su defensa a las réplicas del STEI por los retrasos en los centros educativos, el conseller ha señalado a otras administraciones insulares en las que se dan situaciones similares. «El Consell debe construir la Escuela Oficial de Idiomas [en sa Coma] desde la pasada legislatura y es una inversión de unos tres millones de euros. Hace tres años que está la redacción del proyecto y aún no lo ha licitado».

March ha aprovechado para repasar todas las actuaciones llevadas a cabo por su departamento en la isla desde 2016, «129 obras de diferentes tipos con 13 millones de euros de inversión». Además, anuncia que el Govern ya prepara un segundo Plan de Infraestructuras Educativas para el periodo 2023-2027.