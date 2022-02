El Consell de Ibiza sostiene que la gratuidad del autobús lo llevaría a «la quiebra»

El vicepresidente segundo del Consell de Ibiza, Javier Torres, de Ciudadanos, sostiene que ahora mismo la propuesta de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) de que el servicio de autobús sea gratuito para todo el mundo es «inviable» porque supondría «el colapso y la quiebra económica» de la institución.

Torres recuerda que las dos nuevas concesiones del transporte público que sustituirán a las actuales, con un coste de 18 millones de euros al año (sin contar los ingresos), ya supondrá «un gasto importante» para el Consell para cubrir «el déficit» del servicio porque, entre otras cosas, se debe compensar el sobrecoste que supone el pago de las tarifas de la estación de autobuses de Vila (Cetis).

La ponencia política del congreso del pasado fin de semana de la FSE propone que «se estudie la posibilidad» de que el servicio de autobús sea gratuito para toda la población, siguiendo «los ejemplos que empiezan a implantarse en numerosos lugares de Europa», con la finalidad de que el transporte público sea una alternativa al privado.

Los socialistas apuntan que se debería evaluar esta posibilidad de cara a las nuevas concesiones, que el gobierno de centroderecha prevé que se pongan en marcha a principios del año que viene, y plantea la creación de una tasa para los vehículos que entran en la isla para financiar esta medida.

«Gratis no hay nada»

Precisamente, el vicepresidente segundo del Consell advierte de que «gratis no hay nada», porque «al final [el coste del servicio] sale de los impuestos que pagan los ciudadanos». «Es muy fácil decir que es gratis, pero se tendrían que crear impuestos para financiarlo o bien contar con un aumento de la financiación del Govern», advierte. Como el PSOE gobierna la Comunitat Autònoma, Torres propone a la FSE que pida «20 millones extra» para Ibiza. «A lo mejor así nos lo podríamos plantear», asegura.

«El coste anual sería una barbaridad. En la situación que vivimos, hacer política con estas ocurrencias me parece surrealista. Hay que trabajar desde la rigurosidad y con la conciencia de que determinadas medidas tienen un coste y que este ha de ser financieramente sostenible en el tiempo», subraya.

Torres también invita al PSOE a aplicar esta medida en Mallorca, Menorca y Formentera, donde gobierna. «Cuando se está en la oposición es muy fácil hacer propuestas grandilocuentes como éstas para conseguir estos titulares», indica el vicepresidente, que se posiciona en contra de crear nuevos impuestos para financiar la gratuidad del autobús. «¿Ya han cuantificado cuánto se recaudaría [con la tasa de entrada de vehículos]? ¿saben cuántos vehículos entran y salen de la isla, y cuántos son de residentes?», cuestiona Torres, que, al ser advertido de que el documento político del PSOE se propone esta medida como una posibilidad que se debe estudiar, agrega que «habrá gente que no sabrá si es o no una propuesta real». «Luego hay un descrédito hacia los políticos porque se prometen muchas cosas», destaca el conseller de Cs.

«La gente no quiere el bus gratis, sino de calidad»

Torres añade que «ahora mismo la gente no pide un transporte público gratuito, sino de calidad». «Hay colectivos sensibles que, con la tarjeta joven y la dorada, ya no pagan por este servicio», indica, en referencia a los menores de 18 años y mayores de 65, además de los mayores de 55 años sin trabajo y personas en riesgo de exclusión social, entre otros. «En Mallorca es gratuito hasta los 16 años y en Menorca no existe este beneficio. Que se apliquen primero el cuento donde gobiernan», dice. Desde junio del año pasado también es gratuito en Formentera para menores de 18 años, y personas con discapacidad y dependientes y sus acompañantes.

Torres exige 2,8 millones para cubrir el déficit de 2021

Pese a la negativa del Govern balear, el Consell de Ibiza no da su brazo a torcer e insiste en reclamar una aportación extraordinaria para cubrir el déficit del transporte público de Ibiza del año pasado, cuantificado en 2,8 millones de euros. Torres recuerda que la crisis sanitaria también condicionó el año pasado una pérdida de pasajeros en Ibiza, a pesar de que no hubo un confinamiento de la población como en 2020. De hecho, hace unos días el Govern balear aprobó un decreto ley de medidas urgentes para permitir a los consells de Ibiza y Menorca compensar este déficit de las compañías.

Las dos instituciones insulares reclaman a la Comunitat Autònoma que también lo sufrague al igual que ya se hizo con las pérdidas de 2020. Como en Mallorca esta competencia no está transferida al Consell, el Govern sí paga este déficit.

El Govern balear aportó 3,5 millones de euros para cubrir las pérdidas de 2020 por la caída de usuarios. El vicepresidente segundo, Javier Torres, recuerda que en Ibiza se presta el 100% de las líneas y frecuencias previas a la pandemia y que el pasado verano, pese a que la demanda era baja, se situó en «un porcentaje muy alto».