El centro provisional de Ibiza para los sintecho acumula un año de retraso

La empresa adjudicataria de la construcción del centro de baja exigencia para personas en riesgo de exclusión de sa Joveria, la UTE Washington Internacional-Transmetal Transformados Metálicos, acumula un año de retraso y cuatro sanciones por valor de 137.348 euros, una cantidad que se resta directamente del total que debe cobrar.

Cabe recordar que el montante del contrato ascendía a 1.109.000 euros (IVA incluido), aunque todavía «tienen pendiente de cobrar más de la mitad del importe», subrayan desde el Consell de Ibiza. Aunque desde la máxima institución insular no quieren hacer declaraciones sobre la demora en la puesta en marcha de este servicio, recuerdan que la empresa «alega la dificultad para obtener el material de obra». Este diario ha preguntado a la empresa por los motivos de la tardanza, pero no ha obtenido respuesta.

Mientras tanto, añaden desde la máxima institución insular ,«seguimos poniendo las sanciones previstas en el contrato que ellos mismos firmaron, además de vigilar que sigan avanzando y que la obra cumpla con todas las calidades contratadas».

El contrato fue adjudicado en septiembre de 2020, pero la empresa no presentó el proyecto básico y ejecutivo hasta principios del año pasado; la instalación debía estar terminada en marzo de 2021.

Servicio de atención

Paralelamente, el Consell Insular publicó el 21 de enero la licitación de la contratación para prestar el servicio de atención a personas sintecho para este centro. El procedimiento concluye el próximo lunes, cuando se conocerá cuántas empresas se han presentado. De momento, el Consell no da cifras, pero asegura que «hay alguna interesada».

Se trata de una tramitación que se ha hecho por el procedimiento de urgencia «para dar una respuesta urgente a la situación imprevisible provocada por el covid, que durará y producirá consecuencias durante un largo período de tiempo». El importe del contrato es de 2.633.253 euros (IVA incluido) para dos años, que se puede prorrogar uno más.

La memoria justificativa del contrato alude a la necesidad de tener un centro de baja exigencia en la isla al no haber un espacio de estas características actualmente. «Está en tramitación el centro de es Gorg, pero no estará finalizado a corto plazo», reza. Esta misma semana, el Govern ha dado luz verde a su construcción, a falta de que el Ayuntamiento de Ibiza justifique que no puede levantarse en otro solar.

Contrato

La empresa adjudicataria del contrato tendrá que ofrecer servicio de comedor, seguridad, limpieza, lavandería o mantenimiento, entre otros. En cuanto al comedor, se calcula que el precio por persona será de 55,6 euros al día, diez euros más si incluye comida y merienda. Se calcula que el coste total del comedor, durante dos años, alcance los 654.000 euros.

Asimismo, la entidad adjudicataria dispondrá de un equipo multidisciplinar de atención directa y presencial que contará, como mínimo, con un coordinador responsable, un trabajador social, un educador social, diez técnicos superiores en Integración Social y otro de Auxiliar de Enfermería. El coste salarial del equipo ronda los 690.000 euros para dos años.

Además, este tipo de centro tiene que contar con un servicio de seguridad durante 24 horas los 365 días del año, por lo que se calcula que el contrato del servicio para dos años ascienda a los 280.000 euros. Se estima que cada profesional cobre 16 euros la hora.

Edificio

Las instalaciones ubicadas en sa Joveria tendrán capacidad para 56 personas y serán provisionales hasta que el centro de es Gorg, que será el definitivo, entre en funcionamiento.

Se trata de un edificio polivalente para servicios sociales, con módulos prefabricados, que tendrá un total de siete habitaciones, con capacidad para ocho personas cada una, taquillas, armarios individuales, dos zonas de baño y despachos, lavandería y otras dependencias.