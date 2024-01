Aumenta la tensión entre los bomberos y el Consell de Formentera

El pasado 29 de diciembre el conseller insular de Educación Cultura y Seguridad Ciudadana, Óscar Portas, remitió una comunicación oficial al cuerpo de bomberos del Consell de Formentera, en la que exponía que «dada la negativa del jefe de bomberos de elaborar el cuadrante para 2024», había realizado un cuadrante excepcional para el mes de enero de 2024 que según él mismo ha detallado «es continuista con el de 2023». La propuesta de Portas también solicita a los trabajadores que estudien dos opciones de cuadrante para el resto de 2024, a la vez que les propone un acuerdo para poder llevar adelante la mesa negociadora en enero o febrero. El conseller ha insistido en que el conflicto está en que el STEI entiende que «las guardias localizadas de la noche son voluntarias pero no lo son, por eso decretamos servicios mínimos que la mayoría han incumplido y hemos abierto diez expedientes».

Actualmente gran parte de la plantilla de los bomberos está afiliada al STEI Intersindical, aunque este sindicato no tiene representación en el Consell de Formentera.

Portas ha manifestado que en este caso hay dos conflictos: «Uno es que el sindicato STEI entiende que las guardias localizadas son trabajo efectivo y esto no es así, en España no hay jurisprudencia y he pedido un informe jurídico». El otro asunto en liza es que «no se cumple con el descanso entre turnos, pero si entendemos que estas horas de guardia localizada no es trabajo efectivo sí que se cumple con el descanso».

Además, ha explicado: «El STEI no tiene representación en el Consell, donde existe una mesa negociadora entre el equipo de gobierno y los sindicatos que sí tienen representación, como CCOO, UGT y USO». Esta mesa se reúne una vez al mes para tratar las mejoras del personal laboral y funcionario: «El STEI no está en la mesa porque se tiene que presentar a las elecciones y para tener representación sacar un mínimo del 10 por ciento», ha recordado Portas.

El conseller ha insistido en que «esta mesa es para todo el personal del Consell y no solo para los bomberos».

Sin embargo, la postura del STEI es totalmente opuesta, ya que considera, en un comunicado de prensa, que el conseller «ha asignado un cuadrante, con turnos de trabajo de 48 horas, que no respeta la normativa vigente y va en contra del derecho constitucional de la protección de la salud y de la ley de prevención de riesgos laborales». Los turnos son de 48 horas de trabajo, alternando 12 horas presenciales y 12 localizados, y cuatro días libres.

Para este sindicato «Óscar Portas sigue sin respetar los derechos constitucionales de sindicalismo, la Ley orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y demuestra, una vez más, que trata de dirigir los asuntos de su competencia de forma irregular y al margen de la normativa».

El STEI Intersindical y la Administración (el jefe del Servicio de Bomberos en funciones, la responsable del Servicio Jurídico del Consejo Insular de Formentera y Portas) mantuvieron una reunión el pasado 15 de octubre, que dio como resultado un preacuerdo de colaboración que, según el sindicato, «Portas no ha cumplido, provocando un conflicto colectivo que se traduce en la incapacidad de la cobertura del Servicio de Bomberos, la inseguridad de los trabajadores y de la población y una afectación muy grave a los derechos básicos de los trabajadores». Ese incumplimiento sería la negativa de Portas de crear una mesa intersectorial, solo para bomberos, con la que se comprometió en un principio: «En ese momento lo vi lógico, llevé la propuesta a la mesa negociadora y los sindicatos dijeron que no, ya que para eso estaba la mesa, además el reglamento no contempla crear mesas sectoriales».

Mientras el STEI, según en la nota, ha vuelto a solicitar al Consell la documentación en la que «se argumente y se justifique la supuesta activación del Platerfor (Plan Territorial de Emergencias de Formentera) que el conseller anunció, así como la documentación relativa a los cuadrantes de los trabajadores de los últimos cuatro años y el cuadrante completo del año 2024».

Irregularidades

El sindicato sospecha que «existen numerosas irregularidades en la protección de la salud de los trabajadores, en la gestión del dinero público y en la cobertura de este servicio esencial para proteger a la ciudadanía y que parece que la Administración intenta perpetuar».

Además advierte de que los servicios jurídicos del sindicato «ampliarán la denuncia presentada ante Inspección de Trabajo y estudian las acciones a emprender en lo que respecta al resto de irregularidades de tipo administrativo, social y penal».