Pilar Aldea, creadora multidisciplinar residente en Formentera estrenó anoche en la sala de Cultura (cine) de Sant Francesc Xavier, la obra escrita y dirigida por ella, titulada: ‘No paradise under your seat’, dentro del programa ‘L’illa a escena’ de las fiestas patronales. El público llenó la sala en una representación que no dejó indiferente a nadie en donde se mezclan distintos recursos escénicos que atrapan al público.

El peso de la obra lo asumen las artistas Xènia Fuertes y Valeria Del Vecchio, aunque también interviene Miquel Costa; la pintora Helena Belzer; los músicos y compositores Donato Cocca y Krishna Goineau y la diseñadora de moda Elena Hurtado. La asistente creativa y ayudante de dirección es Alben Albendea y el productor es Manolo Oya, de Trampolí Mecànic. Pilar Aldea, minutos antes de levantarse el telón, reconocía que estaba nerviosa e inquieta ante el estreno de una obra en la que viene trabajando desde 2021. Su propuesta es una reflexión sobre «la violencia inherente al ser humano y los mecanismos, desarrollados de forma colectiva, para sublimar sus consecuencias». La obra se estructura como si fuera «el viaje que hacemos en la vida y en que en este viaje de las relaciones humanas no hay paraíso debajo del asiento», resume la autora. La obra, que duró unos 55 minutos, se basa en la sucesión de escenas «que son reflexiones poéticas, sobre la dificultad de las relaciones entre las personas» es como «si fueran en bucle, salvo el final en donde hay una opinión poética» concluyó Aldea.