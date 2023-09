¿Alguna vez has querido llevarte en un frasco el olor a verano? Ese que mezcla las fragancias del mar en la piel y el calor del sol. O el olor que queda en el aire después de la lluvia, a tierra mojada. De eso se encarga Ambiseint, de enfrascar olores que nos transportan a lugares, evocan recuerdos y despiertan sensaciones.

«El olfato es el único sentido que es inconsciente. Con el hecho de respirar estás recibiendo una serie de mensajes que influyen sobre tu comportamiento», explica Fernando Castillo, fundador de Ambiseint. Su modelo de negocio, su inversión en I+D+I o su expansión internacional son solo algunos de los logros que ha conseguido esta empresa y que le han hecho merecedora de diversos premios internacionales.

¿Qué es el marketing olfativo?

Es una técnica con la que, mediante el uso de determinados aromas, se consiguen distintos beneficios en entornos de negocio. Desde mejorar el ambiente laboral, aumentar la productividad, reducir el estrés o actuar sobre las emociones cerebrales, hasta aumentar las ventas o el tiempo que un cliente permanece en un negocio. Si estás a gusto, estás más tiempo y, si estás más tiempo, compras más.

¿Cómo nace Ambiseint?

Partiendo de la base de que tengo un olfato muy definido, más que la media, me llamó mucho la atención cuando llegué hace veinte años a Ibiza que, en una isla donde se cuida tanto el detalle y el lujo, no tuvieran en cuenta el tema de los olores. En muchas ocasiones malos olores. Se me ocurrió esta idea de negocio, pero quería que fuera accesible para cualquier cliente, sin imporar sus dimensiones.

Nuestro mayor hito es haber nacido en Ibiza y exportar la isla por todo el mundo Fernando Castillo - Fundador de Ambiseint

Y de Ibiza para el mundo...

Sí, la empresa se fundó en 2004, estamos a punto de celebrar nuestro vigésimo aniversario con más de cien mil clientes repartidos por tres continentes. Este es el mayor hito de Ambiseint: nacer en un lugar tan pequeño como Ibiza y haber conseguido exportar la marca Ibiza por todo el mundo sin tener nada que ver con el mundo de la hostelería o el turismo. En el año 2011 comenzamos a expandirnos mediante la modalidad de franquicia, porque consideramos que es la mejor forma de garantizar la cercanía y el buen servicio al cliente final. Tenemos delegaciones propias en Ibiza, Mallorca, Zaragoza o Madrid y más de cien franquicias repartidas por todo el mundo, en lugares tan curiosos como Aruba, en el Caribe holandés, Venezuela o Dubai.

¿Cómo se ha conseguido esta expansión?

Es cierto que, aunque Ibiza es pequeña, es un enclave estratégico, porque viene gente de todo el mundo y esto nos benefició. Nuestros aromas llaman la atención y nos escriben personas y empresas de todo el mundo que han estado en lugares de la isla que tienen nuestros aromas, les han gustado y quieren hacerse con ellos. Por ejemplo, el Hostal La Savina de Formentera tenía un cliente que venía de Berlín cada año y se llevaba mikados del aroma del hotel. A los tres años, el dueño le preguntó qué hacía con los mikados que se llevaba, que eran 15 o 20. El cliente le explicó que trabaja en invierno en Berlín, que hace un tiempo malísimo y un frío tremendo, y en verano siempre visita Formentera. Cuando está en invierno en Berlín y huele esa fragancia Ambiseint se transporta a Formentera.

¿Venden a particulares?

Ambiseint nace para profesionales, pero dada la alta demanda de particulares, lanzamos una línea de productos para el hogar con recargas ultraconcentradas, mikados, velas, ambientadores para coche... que comercializamos a través de nuestra web.

¿Cómo es el proceso hasta dar con el aroma perfecto para un cliente?

Los olores, como los colores, están ya hechos, no se inventan. El quid de la cuestión es dar con el aroma que se adapte a la perfección a los valores de la empresa, el espacio en el que se vaya a instalar y lo que se quiera transmitir. Los olores son como las notas y nosotros componemos la melodía. En Ambiseint no nos limitamos a vender ambientadores, sino que vendemos sensaciones y mejoramos la experiencia de compra, todo ello con un servicio de calidad. Además de colocar los difusores, garantizamos la visita cada mes de un técnico que pasa a comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos y a realizar las recargas.

¿Una anécdota?

Hubo un cliente que nos pidió que pusiéramos en el baño algo que oliese mal para que la gente no se quedase dentro tanto tiempo [ríe].