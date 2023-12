"Comuniqué al club hace escasos días que tenía intención de no renovar mi contrato". De esta forma Jonatan Giráldez comunicó este lunes de forma pública su decisión de abandonar el banquillo del FC Barcelona al final de la presente temporada tras aceptar una oferta profesional que cumple su propósito de "crecer personal y profesionalmente".

Es una decisión que reveló hace unos días a los responsables del Barça femenino y que no tenía intención de explicar aún, pero las informaciones publicadas por diferentes medios, entre ellos EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, alteraron estos planes. "Quise avisar con tiempo, ser transparente y evitar malentendidos", dijo el entrenador del Barça femenino, que no quiso concretar cuál será su próximo destino. "No será Europa. Importante para mi no competir contra el Barça. El club está por encima de todo".

"Después de las informaciones que salieron la semana pasada me veo obligado a dar la cara y explicar qué ha pasado", empezó diciendo Giráldez, que confirmó sus planes de dejar el Barça al vestuario azulgrana justo el día en que este diario expuso su voluntad de cambiar de rumbo profesional.

El técnico vigués, de 32 años, aclaró que "no estoy desgastado. Para nada. Disfruto muchísimo. Tengo una relación magnífica con las jugadoras, con el staff, con los responsables de la sección... Estoy muy contento de estar aquí, por la aspiración de ganar todos los títulos, por eso considero que soy un afortunado, y por eso tengo que dar las gracias, empezando por el presidente, que me pidió continuar hasta el final de su mandato, en el 2016, algo que fue muy importante para mí porque me dio fortaleza como entrenador".

Giráldez negó que su salida tenga que ver con una oferta a la baja por parte del club. "Estaba muy contento por la oferta que recibí, me sentí valorado, era muy buena y atractiva, para mí y para el staff. No va por ahí, está todo bien", aseguró.

Negó, pues, que su marcha tenga a ver con motivos económicos. "Si fuera solo por dinero me habría ido antes, porque ya recibí ofertas muy superiores, pero valoro otras muchas cosas. Quizá cuando tenga 10 o 15 años más valoraré la parte económica. El estímulo que me viene en un futuro me empuja a salir de esa zona de confort. Es difícil tener que irte, pero es la mejor decisión posible a nivel personal y profesional".

Sustituto de Lluís Cortés

Jonatan Giráldez asumió las riendas del Barça hace dos campañas sustituyendo a Lluís Cortés, del que era su segundo entrenador, y desde entonces ha conquistado la Liga F dos años consecutivos y consiguió ganar la Liga de Campeones la pasada temporada en Eindhoven, resarciéndose de la derrota en la final europea anterior en Turín. También sumó la Copa de la Reina y la Supercopa de España en 2021 en su primer año como primer entrenador, donde acumuló 30 victorias. Ese mismo año firmó su renovación hasta el verano de 2024.

Pero la oferta recibida le hizo variar los planes. "Cuando te llega una oferta de trabajo, pones en la balanza lo que puedes ganar y dejar de ganar, y por mi inquietud de crecer, de estar más preparado en la vida, con 32 años, pongo todo en contexto, y después de la paternidad, pienso que es un cambio que nos puede ir muy bien. Y seguro que en un futuro lo agradeceré".

¿Cómo le gustaría ser recordado?, le preguntaron. "Como una persona comprometida con su trabajo, que intentar dar siempre mi mejor versión y ser profesional hasta el último día, y una persona que explicas las cosas de la forma más claras posibles y como un entrenador que ha ayudado mucho a la sección del Barça".