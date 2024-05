Una okupa de un chalé de lujo en Baleares: "Lo voy a estrenar por mi coño. Me lo merezco"

En España hay miles de casas okupadas y quienes viven en ellas ilegalmente no tienen ningún pudor en mostrarlas tanto en redes sociales como en televisión.

Es el caso de María Iguazo, una mujer con cinco hijos que ha ocupado un chalé de Menorca, a estrenar, de 800 metros cuadrados y valorado en 700.000 euros, que consta de 3 baños, cuatro habitaciones, amplias estancias y hasta una piscina.

Mientras le enseñaba la vivienda al periodista, la okupa manifiesta: "Lo voy a estrenar por mi coño, me lo merezco. Ni Beyoncé".

María ha hablado con Ana Rosa Quintana en su programa TardeAR, donde ha explicado que para okupar la villa le tuvo que pagar a otra persona, (no al propietario) para que le diese las llaves de la vivienda y que ahora ese hombre le exige 400 euros al mes. "Vivíamos en otra zona de Menorca, problemática. Mis hijos estaban viendo cosas que no tenían que ver y por eso nos hemos metido aquí", ha asegurado.

"¿La zona donde vivías no te gustaba y esta te gusta más?", se ha interesado Ana Rosa Quintana. "No es que no me gustara, sino que estaba habiendo últimamente muchos problemas, gente conflictiva...", le ha respondido. "¿Con los okupas?", ha insistido la presentadora de 'TardeAR', mostrando su indignación y estupor.

María justifica la okupación asegurando que con los 1.600 euros que recibe del Ingreso Mínimo Vital no puede alquilar nada en Menorca.

Al acabar la entrevista, Ana Rosa se ha mostrado indignada por lo ocurrido: "Hemos normalizado la okupación como un derecho". "Todo el mundo tiene derecho a vivir en una casa digna suya y, si no, que el Estado le ponga una casa digna a cada ciudadano. Pero estos señores, propietarios o promotores, no tienen que pagar que esta señora tenga cinco hijos. Ya está bien", ha asegurado la presentadora.

Los okupas, en la televisión

El miércoles se emitía también en 'Vamos a ver' un amplio reportaje sobre Stanley, un joven que vive de okupa en una vivienda en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. El programa se hacía eco de los problemas de convivencia que existen con los vecinos, que se están preocupados por las amenazas y destrozos de las zonas comunes.

El chico le explica al presentador, Joaquín Prat que, efectivamente, vive de okupa y que cuenta con antecedentes policiales, aunque desmiente que pertenezca a ninguna banda latina. Ha estado trabajando en una pizzería pero actualmente se encuentra en paro y a la espera de que la Administración le otorgue una vivienda social.

Es en este punto cuando Prat estalla: “Entonces todas las personas que esperan el trámite para que le den una vivienda social ¿Qué es? ¿Más tonta que tú?", a lo que el okupa responde: “sí”, después el presentador añade: "¿Por qué tenemos que seguir las normas y gente como tú no?".