El CD Ibiza da un golpe para aumentar su ventaja en la tabla

El CD Ibiza cumple como local ante el Poblense mallorquín con una victoria por 2-1 ante uno de sus más cercanos perseguidores en la clasificación en Tercera RFEF. Bengoetxea abrió el marcador para los ibicencos con un tanto al borde del descanso. Cuando quedaban 15 minutos para el final del tiempo reglamentario, Pérez amplió la ventaja para el CD Ibiza. Por último, González maquilló el resultado en el descuento del partido. El encuentro se enturbió en los últimos minutos cuando el árbitro expulsó con roja directa a Núñez, de los locales y Llabrés, de los visitantes.

Esta victoria ante el tercer clasificado y el empate del Mallorca B, que está en segunda posición, hace que los pitiusos aumenten su renta al frente de la tabla.

Derrota de la SD Portmany

Por su parte, la SD Portmany cayó derrotada ante la UD Collerense por la mínima en Mallorca. Los pitiusos no pudieron salvar la desventaja que supuso el gol que anotó Martínez de penalti a los diez minutos de juego y que fue definitivo para el resultado final.

Este resultado no cambia la situación en la tabla de la SD Portmany, que permanece en la zona tranquila con once puntos de ventaja sobre los puestos de descenso. Los de Sant Antoni han de reencontrarse con la victoria, ya que no ganan desde hace dos jornadas.