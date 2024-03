La Ruta de la Sal llega a Ibiza a pesar de la borrasca Nelson

La flota de la versión Denia de la Ruta de la Sal, formada por 57 barcos, llegará durante el día de hoy al Club Nàutic de Sant Antoni. La organización detalla en un comunicado que las embarcaciones pusieron rumbo a Ibiza a las 17 horas del día de ayer bajo un viento del sureste de 20 nudos de intensidad. Tras doblar la Punta Marí, las rachas pasaron a ser del sur e incrementaron su fuerza a 25 nudos con olas de entre 2 y 2,5 metros de altura.

Los primeros participantes que alcanzaron su destino son los 22 que forman parte de la Mini Sal. Enrique Mas, el director deportivo del Club Nàutic Sant Antoni, asegura que la primera embarcación de esta categoría terminó la prueba entorno a las 23.30 horas de la noche de ayer. Además, califica la regata de «muy rápida».

La categoría de La Sal, cuyo recorrido es más largo y cubre 117 millas porque deja Formentera e Ibiza por babor, todavía no ha concluido. Mas afirma que la primera llegada de las 15 registradas fue a las 7.30 horas y que el resto terminará durante esta mañana.

La embarcación más rápida fue el barco 'Aviador', del armador Gabriel Medem. El representante del Club Nàutic de Sant Antoni apunta que, minutos antes de las 10 horas, todavía faltaban 20 participantes por concluir la prueba y que se han encontrado con «mucho oleaje».

Una prueba cancelada

La flota de la versión Barcelona no ha tomado la salida en dirección a Ibiza porque las malas condiciones climatológicas no le han permitido abandonar el puerto con garantías de seguridad. Mas indica que esta regata está cancelada porque «ya no les da tiempo». En sustitución de esta ruta, la organización preparará otra prueba de 80 millas por la zona cuando la previsión meteorológica mejore.