El Club Peña Deportiva Balonmano despide a la leyenda Mari Carmen Cubas

Hay despedidas que dejan huella en las personas. Y este es el caso de la que tuvo lugar este fin de semana con la ya exjugadora del Club Peña Deportiva de Balonmano, Mari Carmen Cubas, que hasta el pasado domingo fue el emblema del equipo. A pesar de la emoción del momento, la que en 2021 fue nombrada mejor deportista de Santa Eulària se mostraba muy contenta por su despedida: «Yo no sabía absolutamente nada. Era el último partido de Liga, ya había anunciado que me retiraba tras un año difícil de lesiones», pero no se esperaba el acto que le tenía preparado el club: «Me hicieron una placa conmemorativa, un homenaje con todo mi equipo, un pasillo con la gente de la Peña, un manteo... fue algo realmente emocionante de lo que no me voy a olvidar nunca», nos confesaba una agradecida Cubas, que lleva toda su vida vinculada al club.

«Dejé el balonmano a los 18 porque ya no había sénior, y me pasé al fútbol sala con la Peña. Me llamó Toni Sánchez, hoy representante de la Federación de Balonmano de Balears, que en aquel momento era el coordinador del club, para llevar adelante una sección femenina con todas las que habían sido mis compañeras, y hasta ahora», relataba la exjugadora, que no tiene ninguna intención de desvincularse de la Peña. «Sigo siendo parte del club, entreno a dos equipos de benjamines. Además, mientras mis hijos formen parte de la institución, yo también formaré parte de ella».

También confesó a este diario que le habían propuesto seguir jugando otra temporada, pero que las lesiones y su edad le han hecho cambiar de rumbo: «Me han ido convenciendo año tras año, pero mi cuerpo ya no da para más».

A buen seguro que Cubas seguirá siendo una parte activa del patrimonio de la Peña,y ya tiene la visión puesta en el futuro, tanto el suyo como en el del club. «Ahora nuestra meta es fomentar el deporte escolar de balonmano», afirmaba. De todos estos años, se queda con la gente conocida en el mundo del balonmano: «Estoy muy contenta de todas las compañeras que he ido conociendo, chicas muy jóvenes, chicas de mi edad, eso es con lo que me quedo», sentenciaba Cubas. Todo un ejemplo para muchos sobre lo que son los valores del deporte.

Suscríbete para seguir leyendo