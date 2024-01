El CD Ibiza, campeón de invierno, mira de nuevo a Segunda RFEF

El Club Deportivo Ibiza ha cerrado una primera vuelta de sobresaliente. La entidad rojilla, ha sabido recomponerse tras el doloroso descenso de Segunda RFEF la temporada pasada, y con el valenciano Raúl Casañ a los mandos de la plantilla, los de Vila están logrando números que van camino de récord.

De momento, en los primeros 17 partidos que conforman la primera vuelta, los ibicencos han ganado 14 partidos, han empatado dos y tan solo han cosechado una derrota, lo que les sitúa líderes del grupo XI de Baleares, con una ventaja de seis puntos por encima de su directo perseguidor, el Mallorca B. Estos números los sitúan como campeón de invierno en su competición, y como mejor equipo pitiuso durante la primera parte del curso en competición nacional, por encima de UD Ibiza, Peña Deportiva y Penya Independent.

El CD Ibiza no sólo es el mejor de la liga en puntos, también es el conjunto que menos tantos recibe, con tan solo 5 goles en contra, al igual que el Poblense, tercer clasificado, y es el segundo que más goles marca, con 28 tantos, sólo superado por el Mallorca B. Precisamente el pichichi de la liga forma parte de la plantilla que dirige Raúl Casañ. Xesc Navalon. El 9 rojillo lleva 11 goles en la primera vuelta y está entre los 15 jugadores más goleadores de los más de 300 equipos que conforman la Tercera RFEF.

Datos para creer en el ascenso

Si las sensaciones y las victorias, además de la plantilla competitiva, junto a los tres nuevos refuerzos hasta la fecha, todos de Segunda RFEF, dicen que hay que creer en la vuelta del CD Ibiza a Segunda RFEF, los datos también suenan a ascenso.

Desde que existe el actual modelo de Tercera RFEF, el único conjunto ibicenco que ha ascendido ha sido la Penya Independent mediante ‘play-off’. Los de Sant Miquel acabaron la liga, de 30 partidos hace un año, con 59 puntos. Los de Casañ, a falta de toda la segunda vuelta por disputarse, tienen 15 puntos menos que los naranjas al acabar el curso regular.

La historia más actual también está con los de Vila. Antes de la creación de las nuevas Primera, Segunda y Tercera RFEF, hubo varios equipos que también ascendieron de Tercera División, pero dos de ellos son en la última década: la UD Ibiza y la Peña Deportiva.

Los celestes, dirigidos en ese momento (temporada 17-18) por Rufete, lograron en fase regular el tercer puesto de la clasificación, con 88 puntos en 38 partidos. En ese momento, la Tercera División contaba con 20 equipos, mientras que a día de hoy, son 18, lo que hace que el CD Ibiza tenga exactamente la mitad de puntos que sus vecinos entonces, a falta de la segunda parte de la temporada por jugar para los rojillos, disputando cuatro encuentros menos en cómputo general.

Otro de los grandes hitos recientes en Tercera es el de la ‘Peña de los récords’. La temporada siguiente al ascenso de los celestes (temporada 18-19), los de Santa Eulària lograron ser campeones de la categoría con 98 puntos en 40 partidos, ya que ese curso, la liga constaba de 21 equipos.

El entrenador de esa Peña Deportiva era un Raúl Casañ que ahora defiende los colores del CD Ibiza. Para el valenciano «son momentos y situaciones diferentes, no se pueden comparar» cuando se le cuestiona por ambos equipos y las posibles similitudes entre ambos.

El preparador sí tiene claro, respecto a la situación actual, que «la primera vuelta ha sido muy buena, con un trabajo brutal. Nosotros seguimos intentando mejorar y ser mejor día a día, pero no pensamos en nada que no sea el próximo partido, este sábado ante el Alaior». «Ser campeón de invierno no significa nada. Cuando hay que quedar primero es el 12 de mayo, que es lo que vale» aclara el técnico respecto al hecho de acabar líderes la primera vuelta.

En el mismo sentido se dirige a este medio el presidente de la entidad rojilla, Toni Marí ‘Moreras’, ya que para el mandatario «ser campeones de invierno es una anécdota. Tenemos que ser campeones en mayo». Lo que sí tiene claro el ibicenco es que «se ha hecho un equipo para ir hacia arriba. Además estos jugadores no dejan de luchar hasta el último minuto. No dejan de intentarlo. El equipo juega bien, la defensa es segura, arriba hay pólvora… no es nada fácil ganar al Ibiza esta temporada».

Terceros de toda la categoría

Si los datos avalan al CD Ibiza como candidato al ascenso, las comparativas con el panorama nacional no dejan lugar a dudas. No en vano, el ‘Cedé’, con 44 puntos de 51 posibles, está en el podio de la categoría a nivel nacional, colocándose terceros de 324 equipos en todo el país. Dos puntos por encima de los ibicencos se coloca el líder de esta clasificación anecdótica de ámbito nacional, el Ilicitano, filial del Elche Club de Fútbol y primer clasificado del grupo VI de la Comunidad Valenciana. El segundo en esta terna nacional es el Juventud Torremolinos malagueño, que con 45 puntos encabeza la clasificación del noveno grupo de Tercera RFEF en el que juegan los equipos andaluces y melillenses.

Con todo, a los de Raúl Casañ todavía les queda disputar una segunda parte de la temporada que no será fácil y que da comienzo este mismo sábado en Menorca, pero de momento los números acreditan a un equipo que está siendo la sensación de la Tercera Balear.