El Ayuntamiento de Sant Antoni ha celebrado esta mañana en el Cine Regio el acto de los Premis de l’Esport del municipio, en el cual se ha hecho un reconocimiento a los éxitos y méritos de los deportistas más destacados durante el año 2023, tanto a nivel nacional como internacional. Como novedad de este año, se han instaurado los premios anuales a mejor deportista individual, mejor evento deportivo, mejor equipo y persona más comprometida con el fomento del deporte, según informa en una notra el Consistorio.

El piloto portmanyí de motos de agua Álex Prats ha sido galardonado con el premio a mejor deportista del municipio tras proclamarse el año pasado campeón del mundo de motonáutica en la categoría Runabout GP4. El equipo de LEB Plata del Class Bàsquet Sant Antoni ha sido premiado como mejor equipo, mientras que la prueba Trail Maraton Festival ha sido reconocida como el mejor evento deportivo. Por su parte, el vicepresidente del Class Bàsquet Sant Antoni, Marcos Páez, que ha realizado el pregón de los Premis de l'Esport, ha recibido el premio a la persona más comprometida por el fomento del deporte del municipio.

Menciones especiales

Las menciones especiales las han recibido Irene Colomar, como entrenadora de la selección española femenina de kárate, campeona del mundo en 2023; la SD Portmany, en reconocimiento a sus 100 años de historia; Guzmán Torres Marí, a título póstumo, por el fomento del fútbol base en la SD Portmany; Catalina Riera, por el fomento del tir amb bassetja; y el Club Deportivo Es Vedrà, por su labor inclusiva en la disciplina de gimnasia rítmica.

El alcalde, Marcos Serra, ha recordado que con este acto "reconocemos públicamente los triunfos de nuestros deportistas, pero también la disciplina, el compañerismo, la perseverancia y el espíritu de mejora contante que han demostrado, unos valores que dan sentido a la práctica deportiva". "Extendemos este reconocimiento a aquellas personas y entidades que han contribuido al desarrollo y promoción del deporte en nuestro municipio, ya que su influencia ha sido y es fundamental para fomentar la práctica deportiva, inspirando a nuevas generaciones y consolidando Sant Antoni como un referente deportivo", ha destacado Serra, que ha señalado que una de las prioridades del Ayuntamiento es "seguir trabajando para impulsar el deporte entre todos, lo que nos llevará a tener muchos más éxitos en un futuro". El alcalde también ha tenido unas palabras de ánimo para el piloto Toni Vingut, uno de los deportistas galardonados, que se está recuperando de un accidente en el Rally Dakar.

Por su parte, el concejal de Deportes, Daniel Sánchez, ha destacado que los galardones "reflejan la excelente labor de nuestros clubes y deportistas, así como el trabajo de todos los técnicos, entidades y familiares que hacen posible estos éxitos deportivos". "Seguiremos trabajando y apoyando en todo lo que esté en nuestro alcance para convertir a nuestro municipio en un destino turístico deportivo único y de referencia", ha finalizado.

El pregón ha ido a cargo este año de Marcos Páez, mención especial como persona más comprometida con el fomento del deporte, que ha hecho un recorrido de sus inicios en el baloncesto en el histórico y desaparecido club Ca Nostra y del crecimiento de este deporte y del Class Básquet Sant Antoni en el municipio. "Sin tanta gente remando y soñando en la misma dirección, serían imposibles historias como la nuestra. No sólo hemos resucitado el baloncesto en Sant Antoni, y en toda la isla, sino que hemos llegado a una categoría que parecía impensable hace no demasiado tiempo. Ambición y sentido común. No hay otra receta", ha destacado Páez, que ha recordado a diferentes clubs, que también acumulan una larga trayectoria, y eventos deportivos como ejemplo del significado que tiene el deporte para el municipio. "Eventos como las vueltas ciclistas o la Ibiza Trail han demostrado que en Sant Antoni, deporte y turismo es una combinación infalible. Esa mezcla creo que es el secreto mejor guardado de los portmanyins, nuestro mayor orgullo", ha añadido.

Galardonados

En total, se han entregado 109 galardones, de los cuales ha habido cinco premios mundiales, dos europeos y 93 nacionales, además de las cinco menciones especiales y los cinco premios anuales.

A nivel internacional, ha destacado Álex Prats, del Motoclub Formentera, como campeón del mundo de la modalidad Runabout GP4; así como Oren del Álamo, del Club Nàutic Sant Antoni, que consiguió un primer y segundo puesto de Raceboard a nivel mundial, además de un tercer puesto a nivel europeo. Por su parte, los atletas del Club Atletismo Sa Raval, Sven Van Boven, José Gutiérrez y José Vicente Gadea, han obtenido posiciones destacadas en campeonatos mundiales, con un tercer, cuarto y octavo puesto, respectivamente, y podiums en nacionales en categoría Master.

En campeonatos europeos, también ha sido reconocido Alejandro Díaz, del Club Tennis Taula Portmany, por su segundo puesto en dobles, además de contar en su palmarés con un primer puesto en el campeonato de España por equipos. El deportista del Club Badminton Portmany, Yaidel Gil, también ha destacado por su tercer puesto en Europa en categoría individual sub 15, así como por sus dos oros nacionales en individual y dobles.

Respecto a los premios nacionales, se han galardonado a 93 deportistas de octavos a primeros puestos en campeonatos de España, destacando 32 campeones nacionales. Los Premis de l'Esport han repartido premios a 13 clubes del municipio tales como atletismo, deportes náuticos, tiro con arco, artes marciales, bádminton, deportes del motor, patinaje, agility, tenis mesa o natación.

El acto también ha contado con una exhibición de gimnasia rítmica del CD Es Vedrà.