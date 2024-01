La Peña Deportiva no puede con el Terrassa y pierde por la mínima

Mal comienzo de año para la Peña Deportiva. Los de Santa Eulària perdieron 0-1 ante el Terrassa en su feudo y cerraron la primera mitad del curso al borde de la zona delicada de la tabla y con muchas dudas en el entorno peñista.

El choque sirvió para ver cómo debutaban los dos fichajes que ha habido hasta ahora en las filas de los de Alberto Gallego, Lolo Garrido y Víctor Barroso, este último disputando el partido íntegro.

Los primeros instantes de encuentro ya dejaron algún detalle de lo que ocurriría durante el resto del partido, con una presión muy alta, prácticamente hombre a hombre de un Terrassa que anuló desde el comienzo a los de Santa Eulària. De hecho, la mejor ocasión del inicio fue para un Terrassa que se topó con un gran Edu Frías, muy activo este domingo y que evitó un par de tantos catalanes tanto en la primera como en la segunda mitad.

Los locales tuvieron la más clara en el ecuador de la primera parte en las botas de Gio Navarro tras una recuperación dentro del área rival, pero el balón se marchó rozando la cepa del palo.

El asueto llegó al Municipal de Santa Eulària sin más ocasiones, con muy poco fútbol y con un frío que invadió el feudo peñista.

La segunda mitad comenzó con Gallego dando un cambio estratégico, sustituyendo a Torices por Salinas para acabar con la defensa de 5 y apostar por un 4-4-2 que diese más balón a los locales.

Sin embargo el partido no mejoró mucho más y las ocasiones peñistas no llegaron, aunque las de los visitantes tampoco hasta el minuto 66, con una buena intervención nuevamente de Edu Frías, y el tanto de Aythami, 6 minutos después a pase de la muerte de Palacios, que heló, aún más, a los 150 aficionados peñistas que se acercaron al campo.

La Peña reaccionó en los momentos finales del choque, donde ya estaban volcados en la meta rival con un Tovar que pudo haber puesto el empate en el luminoso en dos ocasiones claras, pero ambas se marcharon fuera de la portería catalana por muy poco .

A pesar de este arreón final, los de Santa Eulària no pudieron cambiar el resultado y cierran la primera parte del curso a tan solo un punto del ‘play-out’ de descenso y a 8 de la zona de ‘play-off’ de ascenso.

«Ningún equipo mereció ganar»

El entrenador local, Alberto Gallego, analizó el encuentro como que «ninguno de los dos equipos mereció ganar», lo que hizo que el catalán acabase el encuentro «con tristeza porque estamos todavía trabajando para intentar ser mejor equipo en muchos aspectos y facetas, y las derrotas no ayudan».

El técnico quiso matizar que «en fases he estado contento con el juego del equipo» ya que el actual preparador peñista propone «más personalidad y más balón, con posesión desde la portería, y aunque costaba por el viento, algo hemos visto durante el choque».

La siguiente jornada, primera de la segunda vuelta, la Peña volverá a jugar en su estadio ante la UD Alzira, equipo que se sitúa al borde del ‘play-off’ de ascenso.